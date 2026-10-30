Procura emprego na área da hotelaria e restauração? Há vagas com salários até 1900 euros por todo o País

Para quem trabalha em restauração ou hotelaria e procura uma oportunidade melhor, o novo portal de emprego BizPliz reúne vagas de Norte a Sul do país e também nas ilhas. Há anúncios para pastelaria, cozinha, serviço de mesa, balcão, receção e quartos, com diferentes níveis de experiência e salários que chegam aos 1900 euros.

É no distrito de Aveiro que surge a remuneração mais alta deste conjunto. A Pastelaria Pão de Deus procura um/a Pasteleiro/a e apresenta um intervalo entre 1500 e 1900 euros. O anúncio aponta para três a cinco anos de experiência e refere a procura de um pasteleiro de primeira e de um ajudante de pastelaria.

Em Leiria, a Diamante Doce procura Pasteleiro/a ou Ajudante de Pasteleiro/a, com remuneração entre 1200 e 1700 euros.

Cozinha reúne funções de entrada e de coordenação

No Carregado, a Adecco anuncia uma vaga para Cozinheiro/a de 1.ª e 2.ª, entre 1200 e 1300 euros. Em Ponta Delgada, a Garcez Coelho procura um/a Cozinheiro/a, com valores entre 1000 e 1200 euros.

A Portugália tem duas oportunidades em regiões diferentes. No Porto, procura um/a Subchefe de Cozinha, com remuneração entre 1070 e 1200 euros. Em Cascais, a vaga é para Ajudante de Cozinha e apresenta o mesmo intervalo.

Na Azambuja, a Oliveira & Sá tem anúncios para Cozinheiro/a, entre 920 e 1060 euros, e para Empregado/a de Balcão ou Sala, também entre 920 e 1060 euros. Em Almada, a LdF Laboratório de Fermentação procura um Padeiro e indica valores entre 1000 e 1200 euros.

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Serviço de mesa abre oportunidades de Braga ao Funchal

Em Braga, o Bulls Rodízio procura um Empregado de Mesa, com salário entre 1000 e 1200 euros. Em Lisboa, a Adecco anuncia uma função de Empregado de Mesa de 1.ª, entre 1000 e 1100 euros.

Na Madeira, o Golden Residence Hotel tem uma vaga para Empregado de Mesa de 2.ª, com remuneração entre 1000 e 1150 euros. A unidade procura também um/a Rececionista de 1.ª e 2.ª, entre 950 e 1100 euros, e um Copeiro, entre 950 e 1000 euros.

Em Leiria, a Portugália anuncia uma oportunidade para serviço de balcão e mesas, entre 920 e 1000 euros. No distrito de Coimbra, a Segredos D'Alvora procura um Empregado de Mesa para pastelaria, a tempo parcial, com valores entre 924 e 1100 euros.

Hotéis recrutam para receção e quartos

Em Lisboa, a Adecco procura um/a Rececionista para um hotel de cinco estrelas, com remuneração entre 1050 e 1200 euros. Há ainda outra vaga de receção na cidade, publicada pela Triangulu, com o mesmo intervalo.

No Algarve, a The Navigator Collection tem oportunidades em duas unidades. Em Albufeira, procura um/a Rececionista de 2.ª por 945 euros. Em Vilamoura, anuncia uma vaga para Empregado/a de Andares ou Quartos, também por 945 euros.

Estas funções exigem ritmos e competências diferentes. A cozinha e a pastelaria valorizam experiência técnica e consistência; o serviço de mesa e a receção dependem também do contacto com o cliente; o trabalho em quartos exige organização e atenção ao detalhe.

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O que comparar antes de escolher uma oferta

O salário mais elevado deste conjunto está associado a experiência em pastelaria. Outras vagas distinguem categorias profissionais, como cozinheiro de primeira ou subchefe. Há ainda postos a tempo parcial, que não devem ser comparados diretamente com remunerações de funções a tempo inteiro.

Antes da candidatura, é aconselhável confirmar os turnos, as folgas, a categoria profissional, a experiência pedida e a eventual inclusão de alimentação ou outros benefícios.

Estas vagas e centenas de outras oportunidades disponíveis podem ser encontradas no Portal de Emprego BizPliz



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