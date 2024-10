Mesmo a tempo dos exames: o portátil mais vendido da Amazon está com 30% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Num momento em que o trabalho híbrido e a mobilidade digital se tornaram parte integrante das nossas vidas, encontrar o portátil ideal pode ser um verdadeiro desafio. No entanto, há ofertas que não podemos deixar passar, e esta é uma delas: o HP 15-fd0045ns, o portátil mais vendido da Amazon, está agora com um desconto imperdível de 30% (oferta por tempo limitado).

Este computador com ecrã Full HD de 15,6 polegadas, protegido por um revestimento antirreflexos, está assim a 711 euros, quando o preço habitual é 1015 euros.

No coração deste equipamento encontramos um processador Intel Core i7-1355U, capaz de atingir velocidades até 5 GHz graças à tecnologia Intel Turbo Boost. Combinado com 16 GB de RAM e um disco rápido SSD de 512 GB, este portátil garante um desempenho fluido em qualquer tarefa, desde a simples navegação na internet até à edição de vídeo ou gestão de múltiplas aplicações em simultâneo.

A placa gráfica integrada Intel Iris Xe assegura uma performance visual capaz de corresponder às exigências do dia a dia, seja em apresentações profissionais ou no streaming dos seus programas preferidos.

Vem com o Windows 11 Home pré-instalado, ou seja, com acesso imediato a todas as últimas funcionalidades e atualizações do sistema operativo mais popular do mundo.

Com mais de 1.300 avaliações na Amazon e uma classificação média de 4,3 em 5 estrelas, este HP conquistou claramente a confiança dos utilizadores. 83% dos compradores atribuem-lhe 4 ou 5 estrelas, destacando particularmente a sua bateria de longa duração - um aspeto crucial para quem precisa de mobilidade - e o seu desempenho consistente tanto em tarefas básicas como mais exigentes. Desde estudantes universitários que apreciam não ter de carregar o computador durante um dia inteiro de aulas, até utilizadores de MacBook que o escolheram como segunda opção mais leve para viagens, os testemunhos confirmam que esta pode ser uma boa compra.

