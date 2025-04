Jornalista britânica de viagens ficou desiludida com o Porto e referiu-se à cidade como a “versão barata” de Lisboa

Sophie-May Williams, que escreve sobre viagens no jornal britânico Metro, visitou o Porto e o que escreveu pode melindrar muitos portugueses. No artigo que dedicou à Invicta, começou por fazer uma nota prévia, sublinhando que adora Portugal, especialmente a capital. “Lembro-me de pisar Lisboa pela primeira vez e saber imediatamente que seria um local ao qual iria regressar”, escreveu.

Por isto, culpa as “elevadas expectativas” que tinha quando viajou para o Porto. Porém, à chegada à cidade pensou: “Esta é uma versão BTEC de Lisboa”. BTEC é usado em inglês no sentido de versão barata e de menos qualidade de um produto prestigiado. "A caminho do Porto? Fiquei desiludida ao ver uma mistura de paredes de betão cinzento e zonas despidas de vegetação", escreveu.

Apesar de elogiar a estação de São Bento e um passeio de barco, Sophie-May Williams escreveu que “os bares à beira-rio estavam a abarrotar de gente — alguns nem sequer tinham aberto. A chamada "época baixa" supostamente tem menos multidões, mas parecia que toda a gente tinha tido a mesma ideia. Quando visitei Lisboa em abril de 2022 com o mesmo grupo, não tivemos este problema”

Continuando a comparação, a jornalista considerou Lisboa “mais bonita, peculiar e luminosa”. “Até a mal-afamada ‘rua cor-de-rosa’, que há muito divide opiniões, me cativou mais do que a Sé do Porto ou a imponente Ponte Luís I”, escreveu,

A britânica encerra o artigo, concluindo que para si “o Porto é como quando uma banda que está no seu ponto alto lança o segundo álbum e... não está à altura do primeiro”.