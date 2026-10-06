Portobay Falésia
Portobay Falésia | Foto: Portobay Falésia

Gostava de ter um quarto de hotel em casa? Este hotel algarvio está a vender o seu mobiliário
IOL
Há 1h e 20min

Sofás, poltronas, mesas, cabeceiras de cama, espelhos e candeeiros estão entre as peças que podem ser compradas durante a Garage Sale

Já imaginou levar para casa uma peça que fez parte de um hotel junto à Praia da Falésia? É possível fazê-lo graças a uma iniciativa que está a decorrer no PortoBay Falésia, um hotel de Albufeira.

No âmbito da requalificação integral do hotel, a Second Serve, plataforma dedicada à venda de mobiliário e equipamentos usados de hotelaria, lançou uma venda de garagem com peças provenientes dos quartos e de diferentes áreas da unidade hoteleira.

Esta é a primeira venda da Second Serve no Algarve e, segundo a plataforma, também a maior operação deste género realizada até à data.

O que está à venda?

Há várias peças disponíveis, tanto para particulares como para empresas e profissionais ligados à hotelaria e à decoração.

Entre os artigos encontram-se sofás e poltronas, mesas e secretárias, cabeceiras de cama, colchões, espelhos, candeeiros, quadros e televisões, entre outros elementos que faziam parte do hotel.

O PortoBay Falésia tem 310 quartos e é uma unidade de quatro estrelas situada junto à Praia da Falésia, em Albufeira. A venda já está disponível através do site da Second Serve.

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Há dois dias para ver as peças no próprio hotel

Quem quiser ver os artigos antes de comprar terá oportunidade de visitar o PortoBay Falésia nos dias 9 e 10 de outubro.

Depois da compra, as peças podem ser recolhidas diretamente no hotel entre 19 e 25 de outubro.

Também existe a possibilidade de contratar o serviço de transporte da Second Serve. Nesse caso, as peças serão entregues entre 26 de outubro e 1 de novembro.

E o que acontece ao que não for vendido?

A iniciativa tem também uma vertente de reutilização. As peças que não forem vendidas até 1 de novembro serão doadas a instituições de caridade.

A Garage Sale surge no contexto da renovação integral do hotel e pretende dar uma segunda vida ao mobiliário que continua em condições de ser utilizado, evitando que estas peças sejam simplesmente descartadas.

Esta é também a primeira iniciativa deste género realizada pelo grupo PortoBay.

Uma segunda vida para o mobiliário de hotel

A Garage Sale resulta da parceria entre o PortoBay Falésia e a Second Serve, uma plataforma criada em abril de 2025 e dedicada à comercialização de mobiliário e equipamentos usados provenientes dos setores da hotelaria e restauração.

Benefícios exclusivos?
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A empresa procura facilitar a reutilização destes artigos, ligando hotéis, restaurantes e consumidores finais.

No caso do PortoBay Falésia, a operação permite que peças utilizadas no hotel possam continuar a ser usadas noutros espaços, seja em casas particulares, empresas ou projetos de decoração.

Veja, na nossa galeria, todos os produtos disponíveis

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