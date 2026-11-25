Fonte: Agência Lusa

Portugal tem a maior percentagem de consumidores diários de álcool da União Europeia. Em 2025, 27% dos homens e 6,8% das mulheres em Portugal declararam consumir bebidas alcoólicas todos os dias, valores respetivamente 260% e 172% superiores às médias europeias. O país registou também o maior consumo total de álcool por adulto da UE em 2024, segundo um relatório da OCDE e da Comissão Europeia.

Os dados constam do relatório de 2026 «Health at a Glance Europe», divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e pela Comissão Europeia (CE), que analisa vários indicadores de saúde nos países europeus.

Portugal tem a maior percentagem de homens e mulheres que bebem álcool diariamente

Em 2025, mais de um quarto dos homens em Portugal (27%) declarou consumir álcool todos os dias. Entre as mulheres, a percentagem foi de 6,8%.

Os valores contrastam com as médias da União Europeia, que se situaram nos 7,5% entre os homens e nos 2,5% entre as mulheres.

Isto significa que a percentagem de homens portugueses que consomem álcool diariamente é 260% superior à média europeia. Entre as mulheres, a diferença é de 172%.

Portugal tem o maior consumo de álcool por adulto na União Europeia

Portugal registou igualmente o consumo total de álcool mais elevado da União Europeia em 2024.

De acordo com o relatório, o consumo atingiu 11,9 litros de álcool puro por adulto, enquanto a média da União Europeia foi de 9,4 litros.

A diferença é de 2,5 litros por adulto, o equivalente a um consumo 26,6% superior à média europeia.

Consumo de álcool aumentou em Portugal, enquanto diminuiu na UE

Outra conclusão destacada pela OCDE e pela Comissão Europeia diz respeito à evolução do consumo de álcool entre 2014 e 2024.

Portugal foi um dos três países da União Europeia onde o consumo aumentou pelo menos 10% durante este período.

Em sentido contrário, o consumo de álcool diminuiu, em média, 6% na União Europeia.

O relatório recorda que Portugal teve uma política robusta de controlo do álcool durante a década de 2010, mas salienta que, desde então, não foram registados progressos neste domínio.

46% dos adultos em Portugal nunca fazem exercício físico

O relatório «Health at a Glance Europe 2026» analisa também outros indicadores relacionados com a saúde da população portuguesa.

Na atividade física, os resultados são igualmente preocupantes: em 2025, quase metade dos adultos em Portugal (46%) declarou nunca praticar exercício físico.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos façam pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana.

O aumento da atividade física pode contribuir para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns cancros, além de melhorar a saúde mental.

Portugal apresenta elevada cobertura vacinal

Na vacinação, Portugal regista resultados acima das médias europeias.

Em 2025, o país foi um dos três Estados-membros da UE, juntamente com a Hungria e Chipre, onde pelo menos 95% das crianças foram vacinadas contra o sarampo, cumprindo a meta da Organização Mundial da Saúde.

Portugal apresenta também a cobertura vacinal contra o vírus do papiloma humano (HPV) mais elevada entre os jovens de 15 anos: 95% nas raparigas e 94% nos rapazes. Os valores estão acima da meta de 90% da OMS e das médias da UE, que são de 62% e 50%, respetivamente.

Na época de 2024/25, 71% das pessoas com 65 ou mais anos foram vacinadas contra a gripe, uma percentagem bastante superior à média europeia de 40%. Neste indicador, Portugal ficou apenas atrás da Dinamarca e da Irlanda.

Esperança de vida em Portugal é superior à média europeia

A esperança de vida à nascença em Portugal atingiu 82,5 anos em 2024, mais um ano do que a média da União Europeia, que se fixou nos 81,5 anos.

Os dados fazem parte do relatório «Health at a Glance Europe 2026», elaborado no âmbito da colaboração entre a Comissão Europeia, a OCDE e o Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, com o objetivo de apoiar os Estados-membros na melhoria da saúde dos cidadãos e do desempenho dos seus sistemas de saúde.