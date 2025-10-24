Facebook Instagram
Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor

Duas experiências lisboetas acabam de ser distinguidas entre as 20 melhores do mundo nos prémios Travelers’ Choice Best of the Best 2025 do TripAdvisor
IOL
Hoje às 12:14
Portugal volta a ganhar destaque no panorama internacional do turismo. O TripAdvisor revelou os vencedores dos Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025, que distinguem as melhores experiências a nível mundial — e duas estão em Lisboa.

O Undiscovered Lisbon Food & Wine Tour by Eating Europe conquistou o 11.º lugar na lista global. Este passeio leva os visitantes a descobrir uma Lisboa longe das zonas mais turísticas, explorando a cultura e a gastronomia locais a um ritmo descontraído. O percurso inclui várias paragens para provar especialidades típicas e uma visita à Tasquinha Canto du Fadi, onde o chef João Alveira recebe os participantes com pratos tradicionais e harmonizações de bebidas cuidadosamente escolhidas.

Logo a seguir, em 12.º lugar, surge o True 4Hour Private Tuk Tuk Tour: Discover Lisbon with a Local, uma experiência que dá a conhecer os recantos e bairros mais autênticos da capital num tuk tuk moderno e seguro. A tour é conduzida por guias locais e combina vistas deslumbrantes, curiosidades culturais e um ambiente descontraído — ideal para quem visita Lisboa pela primeira vez.

O selo Travelers’ Choice Best of the Best é atribuído às experiências que recebem o maior volume de avaliações e opiniões excecionais da comunidade do TripAdvisor ao longo de um ano. De entre mais de 8 milhões de listagens, menos de 1% atinge este nível de excelência — o que torna estas duas experiências portuguesas motivo de orgulho nacional.

