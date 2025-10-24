Há duas experiências portuguesas no top 20 das melhores do mundo do TripAdvisor

Portugal volta a ganhar destaque no panorama internacional do turismo. O TripAdvisor revelou os vencedores dos Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025, que distinguem as melhores experiências a nível mundial — e duas estão em Lisboa.

O Undiscovered Lisbon Food & Wine Tour by Eating Europe conquistou o 11.º lugar na lista global. Este passeio leva os visitantes a descobrir uma Lisboa longe das zonas mais turísticas, explorando a cultura e a gastronomia locais a um ritmo descontraído. O percurso inclui várias paragens para provar especialidades típicas e uma visita à Tasquinha Canto du Fadi, onde o chef João Alveira recebe os participantes com pratos tradicionais e harmonizações de bebidas cuidadosamente escolhidas.

Logo a seguir, em 12.º lugar, surge o True 4Hour Private Tuk Tuk Tour: Discover Lisbon with a Local, uma experiência que dá a conhecer os recantos e bairros mais autênticos da capital num tuk tuk moderno e seguro. A tour é conduzida por guias locais e combina vistas deslumbrantes, curiosidades culturais e um ambiente descontraído — ideal para quem visita Lisboa pela primeira vez.

O selo Travelers’ Choice Best of the Best é atribuído às experiências que recebem o maior volume de avaliações e opiniões excecionais da comunidade do TripAdvisor ao longo de um ano. De entre mais de 8 milhões de listagens, menos de 1% atinge este nível de excelência — o que torna estas duas experiências portuguesas motivo de orgulho nacional.