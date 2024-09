Imprensa estrangeira escolheu estas 4 cidades em Portugal para "escapadinhas económicas"

Os estrangeiros procuram cada vez mais alternativas dentro de Portugal aos destinos mais frequentes como Lisboa, Porto ou Algarve. O aumento da popularidade destes locais fez elevar os custos, tornando-os menos acessíveis para quem procura uma viagem económica.

Por isso, o site espanhol "Viajar" destacou alguns dos encantos menos conhecidos de Portugal. Com este artigo, descobrimos novas perspetivas sobre destinos que, como portugueses, muitas vezes não nos ocorrem de imediato. Estes locais, frequentemente esquecidos ou menos conhecidos, proporcionam experiências autênticas e permitem explorar o país de forma económica e igualmente enriquecedora, como garante o artigo.

Évora: para os amantes de história

Os espanhóis destacam Évora por ser "uma cidade que convida a descobri-la a pé, com as suas ruas estreitas de casario branco que guardam uma rica história". "Este Património Mundial destaca-se pelo seu património cultural desde a época romana até aos séculos XVI a XVIII. A Praça do Giraldo é o coração vibrante da cidade, com cafés, esplanadas e a icónica Igreja de Santo António, reflectindo o património que perdura até aos dias de hoje", pode ler-se ainda no mesmo artigo.

Amarante: para quem procura natureza

Outro destino destacado pelos jornalistas espanhóis é a cidade de Amarante que, segundo eles, "alia natureza e história num ambiente pitoresco, banhado pelo Rio Tâmega e rodeado pela Serra do Marão". O mesmo artigo recomenda aos seus leitores que não percam a "doçaria" e "beleza da Serra do Marão". "As densas florestas do Vale de Ansiães e os seus viveiros de trutas são destinos ideais para quem procura ligação com a natureza", escrevem ainda.

Fafe: a 'sala de visitas do Minho'

O site “Viajar” recomenda ainda Fafe como uma excelente escolha para uma escapadinha económica. "Conhecida como a 'sala de visitas do Minho', destaca-se pela sua história e beleza natural", pode ler-se no artigo. Os espanhóis referem-se ainda às "vistas espectaculares desde o Alto de Morgair" e destacam também "um dos maiores carvalhais da Europa, acessível através de caminhos pedonais".

Ovar: praia e a “Capela Sistina Portuguesa”

Ovar é a quarta cidade destacada no artigo da imprensa espanhola, que escolheu esta localidade pela "sua azulejaria e pelas suas praias". O artigo refere-se à Igreja Matriz de Válega, "conhecida como 'Capela Sistina Portuguesa'", como sendo "uma jóia arquitetónica adornada com azulejos policromados".