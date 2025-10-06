Facebook Instagram
Portugal tem uma ruína medieval que foi palco de guerras e lendas. E oferece uma das vistas mais impressionantes do país

Portugal tem uma ruína que já separou reinos e hoje encanta quem lá visita
IOL
Hoje às 09:50
Castelo de Castro Laboreiro
Castelo de Castro Laboreiro
Foto: CM Melgaço
Situado a mais de mil metros de altitude, no concelho de Melgaço, o Castelo de Castro Laboreiro é uma das fortalezas medievais mais emblemáticas do Norte de Portugal. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, o castelo ergue-se sobre um maciço rochoso granítico, dominando a paisagem do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

De acordo com o Turismo de Portugal, acredita-se que a sua origem remonte aos séculos IX ou X, tendo sido reforçado no reinado de D. Afonso Henriques como parte do sistema defensivo fronteiriço. Ao longo da Idade Média, foi palco de várias batalhas entre portugueses e castelhanos, devido à sua posição estratégica junto à fronteira com a Galiza.

Embora hoje restem apenas as ruínas das muralhas e da torre de menagem, o local mantém uma aura lendária. Das alturas, é possível avistar o vale do rio Laboreiro e as aldeias típicas da região.

O castelo pode ser visitado livremente e integra um percurso pedestre que permite explorar não só o património histórico, mas também a natureza envolvente. A aldeia de Castro Laboreiro, famosa pelas suas pontes medievais e pelo cão da raça homónima, complementa a visita com tradições e paisagens únicas.

 

