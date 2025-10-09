Facebook Instagram
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional

Portugal volta a surpreender a imprensa internacional com uma reabertura muito aguardada no norte do país
IOL
Há 3h e 58min
Portugal tem uma ruína medieval que foi palco de guerras e lendas. E oferece uma das vistas mais impressionantes do país

Portugal volta a surpreender a imprensa internacional. Desta vez, o jornal espanhol Metropolitano a destacar uma nova joia do turismo no norte do país. A publicação elogia o mais recente projeto da cadeia galega OCA Hotels, que acaba de inaugurar o seu sétimo hotel em território português: o OCA Grande Hotel do Pezo, um sofisticado quatro estrelas localizado a apenas quatro quilómetros do centro de Melgaço.

Reaberto no passado 1 de outubro, este novo espaço destaca-se pela perfeita fusão entre património e modernidade. Instalado num edifício histórico do início do século XX, o hotel manteve a fachada original, mas surpreende com um interior vanguardista, que segundo a imprensa “combina um edifício histórico com um interior contemporâneo”, oferecendo múltiplas comodidades aos hóspedes.

O resultado é um complexo que “mistura história, design contemporâneo e uma localização privilegiada”, junto às Termas de Melgaço e ao Parque do Pezo — um cenário perfeito para quem procura relaxar e reconectar-se com a natureza.

O Grande Hotel do Pezo conta com amplas zonas ajardinadas e um espaço de wellness equipado com ginásio, sauna e piscina interior climatizada. De acordo com a imprensa, “o uso deste espaço está incluído na reserva, para oferecer uma experiência completa de desconexão e relaxamento.” Nos meses mais quentes, os hóspedes podem ainda desfrutar de uma piscina exterior com área de solário, ideal para aproveitar o sol minhoto.

Além das opções de lazer, o hotel dispõe de salas luminosas para convenções, salões de banquetes e jardim para eventos, bem como várias zonas de estacionamento para maior comodidade.

O OCA Grande Hotel do Pezo oferece cinco tipologias de quartos, todos equipados com Smart TV, cofre, secador de cabelo, máquina de café e chaleira elétrica. Entre as opções disponíveis estão:

  • Quarto Duplo Standard – moderno e acolhedor, com cama de casal;
  • Duplo ou Twin com Varanda – com vista exterior e opção de duas camas individuais ou cama de casal;
  • Duplo ou Twin com Terraço – com espreguiçadeiras e espaço para relaxar;
  • Quarto Triplo – ideal para famílias, com uma cama de casal e uma individual;
  • Suite – ampla e elegante, com sala de estar e sofá-cama.

Durante a atual campanha promocional, as tarifas variam consoante a data da estadia. Os preços começam nos 70,20 euros por noite para o quarto duplo standard durante a semana, podendo chegar aos 113,10 euros nas suites. Aos fins de semana, os valores sobem para 117 euros e 156 euros, respetivamente, com ligeiros ajustes em datas de maior procura.

 

