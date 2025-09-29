Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal

Lisboa foi eleita como o destino de férias mais feliz do mundo, superando os lugares mais visitados como a Disneyland, de acordo com a revista americana People. O reconhecimento surge a partir de um estudo da BookRetreats, que contou com a colaboração da psicóloga de Harvard e especialista em felicidade holística, Dr. Natalie Dattilo-Ryan.

O estudo analisou 47 destinos turísticos com base em cinco fatores que promovem bem-estar: exposição solar, sono de qualidade, alimentação saudável, tempo na natureza e prática de exercício físico. Lisboa destacou-se em várias destas categorias, sobretudo pela sua gastronomia saudável, acessível e variada, assim como pela facilidade em deslocações a pé e pelos seus espaços verdes. A cidade regista ainda 2.828 horas de sol por ano, contribuindo para o bem-estar dos visitantes.

Segundo a psicóloga, estes fatores ajudam o corpo a libertar hormonas da felicidade como serotonina, dopamina, endorfinas e oxitocina, substâncias que influenciam o humor, a energia, o sono e a digestão.

"Muitas destas coisas que nos fazem sentir bem, sol, movimento, alimentação e descanso, fazem parte de umas férias perfeitas, se escolhermos o destino certo," explica a especialista.

A publicação destaca ainda que Orlando, nos Estados Unidos, aparece em terceiro lugar na lista, atrás de Helsínquia, na Finlândia. Apesar de ser conhecida como a “Capital dos Parques Temáticos do Mundo”, a cidade da Florida destacou-se sobretudo pelo clima solarengo e pelas áreas verdes, enquanto Lisboa combina beleza urbana, qualidade de vida e experiências gastronómicas que fazem qualquer visitante sorrir.