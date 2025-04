Imprensa britânica chama a atenção para 5 locais em Portugal pouco conhecidos dos ingleses

Portugal continua a ser um dos destinos favoritos dos britânicos, mas há muito mais para descobrir para além dos tradicionais roteiros por Lisboa, Porto ou Algarve. E foi isso mesmo que o jornal britânico Metro destacou, ao sugerir cinco locais menos turísticos em Portugal que muitos visitantes do Reino Unido ainda desconhecem.

Com o aumento do turismo e as consequências da sobrelotação em cidades como o Porto, a imprensa propõe alternativas mais calmas e igualmente encantadoras para quem deseja conhecer o país fora dos circuitos habituais. Estas sugestões mostram parte do nosso país que é menos explorado, mas que têm paisagens deslumbrantes, muita história e tradições.

Percorra a galeria acima e veja quais são as cidades escolhidas pelos ingleses e o que dizem dela.