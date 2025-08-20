Facebook Instagram
Viagens

Imprensa espanhola destaca recanto secreto de Portugal ideal para escapadinhas económicas

Um recanto ainda pouco conhecido promete praias quase desertas e preços irresistíveis
IOL
Ontem às 17:08
Férias em Portugal
Férias em Portugal

Foto: Freepik

Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”

Portugal é um país repleto de tesouros naturais, e nem todos estão no radar do turismo internacional. Recentemente, o site espanhol Viajar destacou a Costa Vicentina, no sudoeste do país, como um destino pouco explorado, ideal para quem quer aproveitar os últimos dias de verão sem multidões e com preços acessíveis.

Praias e natureza:

Segundo o site espanhol, o grande atrativo desta região são as praias selvagens e preservadas, onde o turismo massivo ainda não chegou. Desde enseadas tranquilas até falésias impressionantes, cada local oferece um cenário único para relaxar ou praticar atividades como surf e caminhadas. O clima agradável, com máximas em torno de 25 °C mesmo em setembro, prolonga a sensação de verão.

Caminhadas e atividades ao ar livre:

A imprensa destaca também a Rota Vicentina, uma rede de trilhos que permite explorar a costa, campos de sobreiros e aldeias brancas. São percursos ideais para quem gosta de combinar exercício físico com contacto direto com a natureza, apreciando paisagens de cortar a respiração longe das multidões típicas do Algarve mais turístico.

Alojamento económico:

Um ponto que o site espanhol enfatiza é a acessibilidade. É possível encontrar hostels junto à praia por preços a partir de 13 € por noite, enquanto pensões e pequenos hotéis familiares oferecem quartos duplos fora da época alta entre 40 e 50 €. Estes alojamentos combinam conforto, charme local e proximidade com o mar, sem pesar no orçamento.

Gastronomia e refeições acessíveis:

Outro destaque vai para a gastronomia local. O prato do dia custa em média 7,50 a 8 €, incluindo bebida e sobremesa, e as tascas servem ensopados de peixe fresco, saladas de polvo e guisados de atum entre 10 e 15 €. Para a imprensa espanhola, comer bem sem gastar muito é um dos pontos fortes deste lugar.

Onde ficar e experiência local:

O site espanhol recomenda ainda Vila Nova de Milfontes para quem procura um ambiente mais animado, com restaurantes e praias protegidas, e Aljezur para quem prefere sossego e proximidade a praias mais selvagens como Monte Clérigo ou Amoreira. Para os espanhóis, estes locais são verdadeiros segredos de Portugal, mas para nós já são bem conhecidos e valorizados pela sua beleza natural. A atenção da imprensa internacional reforça o que os portugueses já sabem: a Costa Vicentina combina paisagens deslumbrantes e tranquilidade, sendo um destino perfeito para prolongar o verão.

 

RELACIONADOS
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Influencers mostram como ir a um dos destinos de luxo mais procurados com preços 'low cost'
Influencer de viagens partilha truques para poupar em voos, hotéis e restaurantes
Mais Vistos
00:04:51
Big Brother
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas
tvi
00:04:12
Big Brother
«Eu quero ir o mais longe possível com ela»: Afonso Leitão desabafa sobre Catarina Miranda
tvi
00:01:12
Big Brother
«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios
tvi
00:01:10
Big Brother
Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final?
tvi
Destaques IOL
Turismo de portugal
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Praias portuguesas
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Crocodilo
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Mais Lidas
Prémio Euromilhões
Dentro da muita sorte, um português ainda teve algum azar no Euromilhões
cnn
Liga dos Campeões
«Quem sou eu para criticar o Benfica, joguei em Barcelona com 10 defesas»
maisfutebol
Desodorizante
Dura 2 anos e custa 3 euros: Mercadona tem mesmo o “melhor desodorizante da vida”?
versa
Bruno lage
«Se o Fenerbahçe está vivo, o Benfica está mais do que vivo»
maisfutebol
Dois às 10
A 'Menina da Meteorologia' foi um ícone televisivo com 20 anos. Agora, com 54, está irreconhecível
tvi
Praia de santa marta
A praia portuguesa quase secreta que está a chamar a atenção do mundo inteiro