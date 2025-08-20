Imprensa espanhola destaca recanto secreto de Portugal ideal para escapadinhas económicas

Portugal é um país repleto de tesouros naturais, e nem todos estão no radar do turismo internacional. Recentemente, o site espanhol Viajar destacou a Costa Vicentina, no sudoeste do país, como um destino pouco explorado, ideal para quem quer aproveitar os últimos dias de verão sem multidões e com preços acessíveis.

Praias e natureza:

Segundo o site espanhol, o grande atrativo desta região são as praias selvagens e preservadas, onde o turismo massivo ainda não chegou. Desde enseadas tranquilas até falésias impressionantes, cada local oferece um cenário único para relaxar ou praticar atividades como surf e caminhadas. O clima agradável, com máximas em torno de 25 °C mesmo em setembro, prolonga a sensação de verão.

Caminhadas e atividades ao ar livre:

A imprensa destaca também a Rota Vicentina, uma rede de trilhos que permite explorar a costa, campos de sobreiros e aldeias brancas. São percursos ideais para quem gosta de combinar exercício físico com contacto direto com a natureza, apreciando paisagens de cortar a respiração longe das multidões típicas do Algarve mais turístico.

Alojamento económico:

Um ponto que o site espanhol enfatiza é a acessibilidade. É possível encontrar hostels junto à praia por preços a partir de 13 € por noite, enquanto pensões e pequenos hotéis familiares oferecem quartos duplos fora da época alta entre 40 e 50 €. Estes alojamentos combinam conforto, charme local e proximidade com o mar, sem pesar no orçamento.

Gastronomia e refeições acessíveis:

Outro destaque vai para a gastronomia local. O prato do dia custa em média 7,50 a 8 €, incluindo bebida e sobremesa, e as tascas servem ensopados de peixe fresco, saladas de polvo e guisados de atum entre 10 e 15 €. Para a imprensa espanhola, comer bem sem gastar muito é um dos pontos fortes deste lugar.

Onde ficar e experiência local:

O site espanhol recomenda ainda Vila Nova de Milfontes para quem procura um ambiente mais animado, com restaurantes e praias protegidas, e Aljezur para quem prefere sossego e proximidade a praias mais selvagens como Monte Clérigo ou Amoreira. Para os espanhóis, estes locais são verdadeiros segredos de Portugal, mas para nós já são bem conhecidos e valorizados pela sua beleza natural. A atenção da imprensa internacional reforça o que os portugueses já sabem: a Costa Vicentina combina paisagens deslumbrantes e tranquilidade, sendo um destino perfeito para prolongar o verão.