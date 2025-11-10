Facebook Instagram
Americanos já colocam Portugal como o seu país preferido para emigrar

Imprensa internacional destaca Portugal como o destino de eleição para os norte-americanos que querem emigrar
IOL
Há 3h e 54min
Portugal volta a ser um dos países preferidos dos norte-americanos para viver e agora ocupa mesmo o primeiro lugar na lista dos destinos de sonho. O site norte-americana CNBC destaca que as viagens dos americanos a Portugal têm aumentado de forma expressiva e que o país é atualmente “o número um onde mais esperam mudar-se”.

O dado resulta de um inquérito realizado pela empresa Expatsi, especializada em ajudar cidadãos dos Estados Unidos a mudar-se para o estrangeiro. O estudo, que envolveu mais de 116 mil pessoas, avaliou as preferências de quem planeia deixar o país ao longo de 2024. Portugal ficou no topo, à frente de destinos como Espanha, Reino Unido, Canadá e Itália.

De acordo com a Expatsi, o questionário avaliava fatores como clima, políticas locais, qualidade de vida e custo de vida, além dos planos profissionais e financeiros dos participantes. Portugal foi o país mais escolhido e também o mais recomendado, seguido de França, Espanha, Grécia e Suíça.

Entre as razões que levam tantos norte-americanos a sonhar com Portugal estão a procura por um estilo de vida mais tranquilo, segurança e novas oportunidades de crescimento pessoal. Segundo o inquérito, a principal motivação é a procura de “aventura, enriquecimento e crescimento”, e muitos veem em Portugal um destino ideal pela estabilidade e hospitalidade.

O aumento do interesse também está ligado ao contexto político nos EUA. Após as eleições presidenciais de 2024, a Expatsi registou um salto de 19.632% nas suas receitas e uma subida repentina nas pesquisas sobre como emigrar.

Com o clima ameno, a gastronomia, o custo de vida mais acessível e a sensação de segurança, Portugal continua a consolidar-se como um dos destinos mais desejados para quem procura recomeçar uma nova vida, agora, também para os norte-americanos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

