BBC destaca esta cidade portuguesa como um dos destinos mais surpreendentes da Europa em 2026 (e não é Lisboa nem Porto)

Imprensa espanhola destaca as "10 novidades mais mágicas do Norte de Portugal" a visitar até ao final do ano

"A viagem de comboio mais bonita de Portugal", segundo a imprensa internacional

Portugal volta a conquistar destaque no turismo mundial: Guimarães, conhecida como a “cuna” do país, foi recentemente apontada pela imprensa espanhola como um dos destinos imperdíveis para 2026. Segundo a BBC, a cidade combina história, cultura contemporânea e sustentabilidade, sendo descrita como “uma das surpresas mais agradáveis da Europa”.

A poucos minutos do Porto, Guimarães mantém intacto o seu centro medieval, com ruas de pedra, praças históricas e palácios. A gastronomia é variada, desde restaurantes premiados com estrelas Michelin até bares de comida informal e cerveja artesanal.

O centro histórico é destacado como “um labirinto encantador de ruas e praças que transporta os visitantes para outra época, sem perder o ritmo da vida moderna”. Nas proximidades, o sítio arqueológico de Citânia de Briteiros oferece uma viagem ao século IX a.C., com um impressionante assentamento no topo de uma colina.

Mas Guimarães não é apenas história. Cidade universitária, quase metade da população tem menos de 30 anos, conferindo-lhe uma energia jovem e criativa. A BBC refere que “a mistura entre património medieval e cultura contemporânea dá à cidade uma vitalidade única, onde galerias futuristas e museus em antigos claustros convivem com espaços alternativos em fábricas desativadas”.

Em 2026, a cidade celebra 25 anos como Património Mundial da UNESCO e foi nomeada Capital Verde da Europa, reconhecimento pelo compromisso com a sustentabilidade. Como sublinha a imprensa, “Guimarães prova que é possível combinar história, inovação e cuidado ambiental num só destino”.