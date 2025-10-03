"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"

Portugal tem uma aldeia fantasma que já foi ponto de contrabando na II Guerra Mundial. Está agora à venda por 9 milhões

Portugal volta a surpreender a imprensa internacional. Desta vez, o jornal espanhol Viajar, descreveu o Monte Mozinho, em Penafiel, como “um tesouro escondido” e “a Cidade Morta de Portugal” que está a fascinar o mundo.

Localizado no topo de uma colina, a cerca de 400 metros de altitude, este povoado fortificado ocupa mais de 20 hectares, “o equivalente a 25 campos de futebol”, e mistura tradições urbanísticas castrejas e romanas. “Por um lado, as casas-pátio circulares da tradição galaico-prerromana, por outro, construções quadradas e retangulares próprias do império romano”, destaca o artigo espanhol.

Apesar de ter sido redescoberto em 1943, o Monte Mozinho continua a ser um mistério para muitos visitantes, até porque, como sublinha a publicação, “segue a ser um completo desconhecido para a maioria dos turistas, mesmo estando a apenas meia hora do Porto”.

Os arqueólogos acreditam que o local terá sido habitado desde o século I, no tempo do imperador Augusto, até depois do século V. O sistema defensivo incluía dois recintos amuralhados e duas torres imponentes na entrada, onde foram descobertas estátuas únicas de guerreiros galaicos, hoje em exposição no Museu Municipal de Penafiel.

Descrito como “um dos assentamentos mais importantes da Península Ibérica”, o Monte Mozinho ou a Cidade Morta de Penafiel faz parte da Rota dos Castros e Verracos da fronteira luso-espanhola e tem ainda um Centro de Interpretação aberto ao público, onde é possível compreender melhor “a vida quotidiana, as atividades defensivas e a evolução histórica do castro”.