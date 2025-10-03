Facebook Instagram

"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"

Portugal surpreende a imprensa internacional com um enigma histórico descrito como um verdadeiro “tesouro escondido”
IOL
Há 3h e 1min
Portugal tem uma aldeia fantasma que já foi ponto de contrabando na II Guerra Mundial. Está agora à venda por 9 milhões

Portugal volta a surpreender a imprensa internacional. Desta vez, o jornal espanhol Viajar, descreveu o Monte Mozinho, em Penafiel, como “um tesouro escondido” e “a Cidade Morta de Portugal” que está a fascinar o mundo.

Localizado no topo de uma colina, a cerca de 400 metros de altitude, este povoado fortificado ocupa mais de 20 hectares, “o equivalente a 25 campos de futebol”, e mistura tradições urbanísticas castrejas e romanas. “Por um lado, as casas-pátio circulares da tradição galaico-prerromana, por outro, construções quadradas e retangulares próprias do império romano”, destaca o artigo espanhol.

Apesar de ter sido redescoberto em 1943, o Monte Mozinho continua a ser um mistério para muitos visitantes, até porque, como sublinha a publicação, “segue a ser um completo desconhecido para a maioria dos turistas, mesmo estando a apenas meia hora do Porto”.

Os arqueólogos acreditam que o local terá sido habitado desde o século I, no tempo do imperador Augusto, até depois do século V. O sistema defensivo incluía dois recintos amuralhados e duas torres imponentes na entrada, onde foram descobertas estátuas únicas de guerreiros galaicos, hoje em exposição no Museu Municipal de Penafiel.

Descrito como “um dos assentamentos mais importantes da Península Ibérica”, o Monte Mozinho ou a Cidade Morta de Penafiel faz parte da Rota dos Castros e Verracos da fronteira luso-espanhola e tem ainda um Centro de Interpretação aberto ao público, onde é possível compreender melhor “a vida quotidiana, as atividades defensivas e a evolução histórica do castro”.

RELACIONADOS
Portugal tem uma aldeia fantasma que já foi ponto de contrabando na II Guerra Mundial. Está agora à venda por 9 milhões
Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal
Jornalistas estrangeiros esquecem Porto e Lisboa e dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo
Mais Vistos
00:04:59
Dois às 10
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
tvi
00:02:37
Secret Story
Cúmplices e travessos! Marido e Mulher pregam partida hilariante a Leandro
tvi
00:05:17
Secret Story
Ataque de ciúmes? Fábio não esconde desconforto com aproximação de Liliana a outro concorrente
tvi
00:02:20
Secret Story
«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário
tvi
Destaques IOL
Portugal
"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"
Tragédia
Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava
Salário
Ganham quase 3 mil euros, recebem 300 por filho e a renda não chega a 800: esta é a vida de dois motoristas de autocarro que emigraram para a Alemanha
Gatos
Especialistas fazem alerta sobre moda que não pára de crescer entre donos de gatos
Mais Lidas
Cristina Ferreira
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Seleção
Seleção: os convocados de Martínez para os jogos com Irlanda e Hungria
maisfutebol
Sondagem TVI | CNN Portugal
Sondagem: em Lisboa, há mais adeptos do Sporting do que do Benfica
maisfutebol
Autárquicas 2025
Dia 12, Alcácer do Sal. Eu sou o Francisco, mas podes chamar-me Alfe. Sou imigrante, sou engenheiro e corto carne
cnn
FC Porto
«É a primeira vez que vejo um estádio a aplaudir depois de um golo sofrido»
maisfutebol