Jornalistas estrangeiros esquecem Porto e Lisboa e dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

O site espanhol Vanitatis destaca Espinho como uma das melhores cidades para visitar em Portugal durante o outono. Situada a apenas 20 km ao sul do Porto, Espinho oferece uma alternativa mais calma às grandes cidades, com praias deslumbrantes, uma rica tradição pesqueira e uma atmosfera acolhedora.

Espinho é conhecida pelas suas praias de areia dourada e ondas perfeitas para o surf. Durante o outono, as temperaturas amenas e a menor afluência de turistas tornam a cidade ideal para quem procura relaxar à beira-mar, sem as multidões típicas do verão.

Além das praias, Espinho é famosa pelo seu mercado semanal, um dos maiores e mais tradicionais de Portugal. Aos domingos, o mercado atrai tanto locais quanto turistas, oferecendo uma variedade de produtos frescos, artesanato e iguarias regionais, proporcionando uma experiência autêntica da cultura portuguesa.

A cidade também é conhecida pelo seu casino histórico, que oferece entretenimento e uma atmosfera única. Para os amantes da gastronomia, Espinho dispõe de diversos restaurantes que servem pratos tradicionais de peixe e marisco, permitindo aos visitantes saborear a deliciosa cozinha local.

Espinho é de fácil acesso a partir do Porto, com ligações ferroviárias frequentes que tornam a cidade uma opção conveniente para uma escapadela de fim de semana. A combinação de beleza natural, cultura rica e hospitalidade acolhedora faz de Espinho um destino imperdível para quem visita o norte de Portugal.