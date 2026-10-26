É português, tem apenas 22 anos e está a virar todas as atenções para ele em Inglaterra. O motivo vai surpreendê-lo

António Silva está a destacar-se na Premier League ao serviço do Bournemouth. Segundo os dados da DataMB, o defesa-central português soma 94 pontos em 100 no índice de desempenho da plataforma, uma classificação igual à de Virgil van Dijk, capitão do Liverpool.

Tem apenas 22 anos, trocou o Benfica pelo futebol inglês no verão e já está a chamar a atenção pelos números que apresenta. António Silva está a dar nas vistas ao serviço do Bournemouth e surge no topo de uma classificação estatística que inclui alguns dos nomes mais conhecidos da Premier League.

De acordo com os dados da DataMB, plataforma especializada em análise estatística do futebol, o internacional português alcança uma classificação de 94 em 100 no índice de desempenho dos defesas-centrais do campeonato inglês. O valor coloca-o em igualdade com Virgil van Dijk, uma das principais referências defensivas do Liverpool.

O registo é particularmente relevante para um jogador que está a cumprir a primeira temporada no futebol inglês, depois de vários anos ao serviço do Benfica. Mas o que revelam, afinal, os números do jovem defesa?

Os números que estão a destacar António Silva

Os dados publicados pela DataMB mostram que António Silva apresenta indicadores relevantes em várias dimensões do jogo defensivo. Entre os números destacados no perfil do jogador estão a percentagem de duelos defensivos ganhos, em que surge no percentil 95, os passes progressivos completados, no percentil 78, e as posses de bola recuperadas, no percentil 75.

O defesa apresenta ainda um registo no percentil 84 em conduções progressivas, um indicador que procura medir a capacidade de transportar a bola para zonas mais avançadas do terreno.

Estes percentis comparam o desempenho do jogador com o de outros futebolistas do grupo de referência utilizado pela plataforma. Não significam, por exemplo, que António Silva ganhe 95% dos duelos defensivos, mas sim que o seu indicador está acima do de uma grande maioria dos jogadores considerados nessa comparação.

A classificação global de 94 em 100 é, assim, um sinal estatístico do desempenho atribuído ao português pela DataMB. Não corresponde a um prémio oficial da Premier League e deve ser interpretada no contexto das métricas utilizadas e do tempo de jogo já realizado.

Do Benfica para a Premier League: uma nova etapa aos 22 anos

António Silva chegou ao Bournemouth no verão de 2026, depois de se afirmar na equipa principal do Benfica e de conquistar um lugar na Seleção Nacional.

A transferência marcou o fim de um ciclo no clube da Luz, onde o defesa passou pela formação antes de chegar à equipa principal. Ao serviço dos encarnados, participou em competições nacionais e europeias e conquistou títulos, tornando-se uma das opções habituais para o centro da defesa.

A mudança para Inglaterra representou um novo desafio competitivo: adaptar-se a um campeonato conhecido pela intensidade, pela exigência física e pela qualidade dos adversários.

Apesar da juventude, António Silva já acumulava uma experiência considerável ao mais alto nível. Essa bagagem foi também um dos aspetos destacados pelo Bournemouth quando anunciou a contratação do internacional português.

Van Dijk na mesma classificação: o que significa?

Ver o nome de António Silva associado ao de Virgil van Dijk é, naturalmente, um motivo de destaque. O neerlandês é uma das figuras mais reconhecidas da Premier League e tem sido uma referência na defesa do Liverpool.

Ainda assim, a igualdade na classificação da DataMB não significa que os dois jogadores tenham tido percursos ou desempenhos idênticos em todos os aspetos do jogo. Os índices estatísticos dependem das métricas selecionadas, do grupo de comparação e da amostra de minutos analisada.

No caso de António Silva, os números disponíveis na plataforma correspondem a 489 minutos disputados na Premier League na temporada 2026/27, pelo que a classificação deve ser lida como um retrato do desempenho até ao momento, e não como uma conclusão definitiva sobre toda a época.

O início de percurso em Inglaterra deixa, ainda assim, indicadores que justificam acompanhar a evolução do defesa português ao longo dos próximos meses.

Um português a procurar afirmar-se entre os melhores

Aos 22 anos, António Silva tem agora a oportunidade de consolidar o seu lugar no futebol inglês e de continuar a crescer num campeonato de elevada exigência.

Os dados da DataMB colocam-no entre os centrais em destaque no índice de desempenho da plataforma, mas será a consistência ao longo da temporada que permitirá avaliar melhor a dimensão do seu impacto no Bournemouth.

Para já, há um dado que chama a atenção: o nome do antigo jogador do Benfica surge ao lado de uma das principais referências defensivas da Premier League. E, numa época ainda em curso, o percurso do internacional português merece ser acompanhado de perto.