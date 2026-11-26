Atriz esteve casada com um homem, apaixonou-se por uma mulher e agora prepara-se para ser mãe

Raquel Tillo: "Um mês a ser mãe da Alba e o que este mês me ensinou"

Ser mãe pela primeira vez é uma experiência marcada por emoções intensas, mas também por desafios que nem sempre são visíveis nas fotografias partilhadas nas redes sociais. Raquel Tillo decidiu falar abertamente sobre esta nova fase da sua vida e revelou que a recuperação depois do parto foi bastante mais demorada do que estava à espera.

A atriz, de 33 anos, foi mãe pela primeira vez em outubro, fruto da relação com a cantora Inês Marques Lucas. A filha, Alba, nasceu a 19 de outubro e, desde então, o casal tem vivido os primeiros momentos da maternidade.

Recentemente, Raquel Tillo abriu uma caixa de perguntas na sua página de Instagram e respondeu a várias curiosidades dos seguidores. Entre os temas abordados estiveram a escolha do nome da bebé, os desafios da amamentação e, sobretudo, a realidade do pós-parto — uma experiência sobre a qual fez questão de deixar um testemunho honesto.

«Demorei a sentir-me mais ou menos ok»: a realidade do pós-parto

Um dos aspetos que mais surpreendeu Raquel Tillo foi a recuperação física depois do nascimento da filha. A atriz contou que tinha uma ideia bastante diferente daquilo que viria a sentir, influenciada por relatos que tinha visto nas redes sociais.

«A minha expectativa era ver pessoas, sinceramente, muitas vezes online, no dia seguinte, a estarem normalíssimas, tipo, vestirem umas calças, umas leggings, e andarem por casa. Isso não foi a minha experiência», explicou.

Apesar de ter tido um parto vaginal, a recuperação não aconteceu tão rapidamente como imaginava. A atriz revelou que demorou a voltar a sentir-se bem e que chegou a questionar-se se alguma coisa estaria errada consigo.

«Isto porque toda a gente me disse que se tivesse uma cesariana depois o processo de recuperação é mais difícil, mas se tivesse um parto normal rapidamente ficaria ótima. Achei que isto era dois dias. E acho que para algumas pessoas é. Mas para mim não foi, e não estava à espera», contou.

Raquel Tillo acabou por perceber que tinha criado expectativas pouco realistas sobre o tempo necessário para recuperar. «Estive imenso tempo a achar: Será que se passava um bocado errado comigo? E não. Simplesmente estava com a expectativa errada», admitiu.

Agora, com cinco semanas de maternidade, sente-se mais recuperada e tranquila. Ainda assim, deixou um conselho às mulheres que estão prestes a ser mães pela primeira vez: é importante perceber que o corpo e a mente podem precisar de mais tempo para recuperar do que aquilo que se imagina.

«O nosso corpo pode demorar tempo. A nossa mente pode demorar tempo. Como pode não [demorar]. E está tudo bem saber realisticamente o que é que pode acontecer», sublinhou.

«Tinha imenso medo de dar de mamar»: a experiência com a amamentação

A amamentação foi outro dos temas sobre os quais a atriz decidiu falar sem rodeios. Raquel Tillo confessou que tinha bastante receio antes de começar a dar de mamar, mas acabou por encontrar uma experiência mais natural do que esperava.

«Tinha imenso medo de dar de mamar», revelou, acrescentando que, apesar disso, o processo acabou por ser mais simples do que tinha antecipado.

Ainda assim, fez questão de esclarecer que a amamentação não foi imediatamente fácil e que precisou de algum tempo para se adaptar. Atualmente, a pequena Alba é alimentada tanto com leite materno como com fórmula.

«A amamentação pode ser um grande desafio para algumas pessoas, e é muito importante não pormos uma pressão tão grande nas coisas. Estou a amamentar porque para mim, agora, está a começar a ser cada vez mais fácil. E ela já tem cinco semanas, portanto, demorou algum tempo até se tornar mais fácil», explicou.

A atriz deixou ainda uma mensagem sobre a importância de não transformar a alimentação do bebé numa fonte de culpa ou pressão para as mães.

«Nós suplementamos com fórmula, e ela bebe fórmula também. Portanto, é importante estarmos abertos às duas coisas e sabermos que o importante é a mãe estar bem e o bebé estar bem. Se amamentares ou não, está tudo bem», afirmou.

Porque é que a filha se chama Alba? A escolha surpreendeu até a própria Inês

Entre as perguntas que recebeu, Raquel Tillo também falou sobre a escolha do nome da primeira filha. E a verdade é que Alba não fazia parte das primeiras opções do casal.

A atriz contou que ela e Inês Marques Lucas já tinham uma lista de nomes preferidos e até tinham chegado a escolher outro. No entanto, a meio da gravidez, começou a sentir que a filha deveria chamar-se Alba.

«Nenhum dos nomes da nossa lista, no nosso top 5 de nomes, nenhum deles era Alba. De repente, quando estava grávida, a meio da gravidez, nós já tínhamos decidido outro nome, basicamente, comecei mesmo a sentir que ela se ia chamar Alba, e disse isto à Inês», recordou.

A cantora não ficou imediatamente convencida com a ideia, mas, à medida que foram conversando sobre o assunto, o nome acabou por ganhar força.

«A Inês ao início ficou a pensar e não sabia se adorava o nome Alba. Começámos a falar nomes e íamos sempre à Alba, e de repente, já não fazia sentido outro nome», contou.

Hoje, Raquel não tem dúvidas de que fizeram a escolha certa. Até porque, como explicou com humor, a filha parece mesmo ter «cara de Alba».

O conselho de Raquel Tillo às grávidas de primeira viagem

No final das respostas, a atriz deixou ainda uma recomendação dirigida às mulheres que estão prestes a viver a primeira experiência de maternidade.

Raquel defendeu que é importante estar informada sobre os possíveis desafios do parto e do pós-parto, mas também saber escolher aquilo que se ouve e o momento em que se ouve.

«Grávidas que estejam prestes a parir pela primeira vez, agora não é o momento de ouvires a história de parto traumático da prima, da tua tia, da tua avó. Não. Agora não é esse o momento. Não vamos ouvir essa história. Vamos dizer, não, obrigada», aconselhou.

A atriz reconheceu que as primeiras semanas podem ser particularmente intensas, mas deixou uma mensagem de tranquilidade: «Tudo parece super intenso no início, e de repente começa a melhorar. A clarear».

Para Raquel Tillo, a maternidade não é feita apenas de momentos difíceis. «Sim, vêm coisas difíceis, mas vêm algumas coisas épicas. Isso é fixe», concluiu.