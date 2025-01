Quanto tempo consegue ficar na posição de flamingo? Isso diz muito sobre a sua saúde

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Pode parecer uma pergunta curiosa, mas o tempo que consegue manter-se em equilíbrio sobre uma perna pode revelar muito sobre a sua saúde e condição física geral. De acordo com especialistas do sistema nacional de saúde britânico, estes são os tempos médios que se devem conseguir alcançar consoante a idade:

Faixa etária Tempo médio (segundos) 18-39 anos 43 segundos 40-49 anos 40 segundos 50-59 anos 37 segundos 60-69 anos 30 segundos 70-79 anos 18-19 segundos 80+ anos 5 segundos

No Reino Unido, profissionais de saúde têm promovido este teste simples para aumentar a consciência sobre o impacto do envelhecimento na força, agilidade e equilíbrio. Destacam ainda que não conseguir atingir os tempos esperados pode ser um sinal de que é altura de investir em atividades que melhorem a mobilidade e a condição física.

Como fazer o teste:

Certifique-se de que está numa área segura, com calçado adequado e com alguém por perto para garantir a sua segurança.

Fique de pé, com as mãos na cintura.

Levante um pé do chão sem apoio e mantenha os olhos abertos.

O cronómetro começa quando levanta o pé do chão e para assim que colocar o pé no chão ou retirar as mãos da cintura.

Tente atingir o tempo recomendado para a sua faixa etária, mas não ultrapasse um minuto, mesmo que se sinta confiante.

Por que o equilíbrio importa?

Segundo a especialista do NHS Selina Lim, pessoas que têm dificuldade em manter o equilíbrio estão em maior risco de desenvolver problemas de saúde com o passar dos anos. Felizmente, é possível reverter este quadro com a prática regular de exercício.

Até pequenas mudanças, como aumentar o nível de actividade física no dia-a-dia, podem trazer benefícios imediatos para a saúde mental e contribuir para uma vida mais ágil e independente. Estudos publicados no British Journal of Sports Medicine indicam que a incapacidade de ficar em equilíbrio durante 10 segundos na meia-idade está associada a um risco quase duas vezes maior de morte nos 10 anos seguintes.

Dicas para melhorar o equilíbrio:

Pratique ioga ou pilates, que trabalham força e equilíbrio.

Caminhe mais, especialmente em terrenos variados.

Inclua exercícios de fortalecimento muscular na sua rotina.

Veja como fazer este desafio: