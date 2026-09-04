Saiba como identificar a potência de eletricidade certa para a sua casa

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Saber que tem uma potência contratada demasiado baixa costuma ser simples. Quando liga vários equipamentos ao mesmo tempo e o quadro elétrico dispara, é sinal de que a potência disponível pode não ser suficiente para as necessidades da casa.

Mas detetar uma potência contratada acima daquela de que se precisa é mais difícil, o que pode levar algumas famílias a pagar todos os meses por uma capacidade que raramente utilizam.

Ainda assim, quem tem um contador inteligente pode consultar dados que ajudam a perceber se a potência contratada está ajustada aos consumos reais da habitação.

O que deve analisar antes de alterar a potência

A escolha da potência contratada nem sempre é simples, sobretudo quando se muda de casa ou quando existem alterações relevantes nos equipamentos elétricos.

Nestas situações, é frequente optar por uma solução mais conservadora, escolhendo um escalão superior para evitar que o quadro vá abaixo. No entanto, passados alguns meses, já é possível avaliar a situação com base em dados reais.

Através da área pessoal da E-REDES, os consumidores podem consultar o histórico da potência máxima utilizada em cada mês. Estes dados permitem comparar a potência contratada com os picos registados e perceber se existe margem para reduzir ou necessidade de aumentar o escalão.

Para aceder a esta informação, vai precisar de criar uma conta no balcão digital do site da E-REDES, usando o mesmo NIF que tem associado ao contrato de fornecimento de energia.

Depois, na área pessoal, só tem de escolher estas opções:

1. Os meus locais

2. Produção, consumos e potências;

3. Consultar histórico;

4. Escolher o local que quer consultar (se só tem contrato numa casa, só vai aparecer um local);

5. Potência máxima tomada mensal.

Aqui, vai ter acesso a toda a informação desde que tem eletricidade em casa no seu nome ou desde que instalou um contador inteligente, se posterior.

Como interpretar os resultados

Os valores apresentados não correspondem ao consumo mensal de eletricidade. O que mostram é a potência máxima utilizada num determinado momento. Quanto mais meses analisar, mais dados vai ter para tomar uma decisão informada.

Imagine uma habitação com potência contratada de 5,75 kVA. Se, ao longo de vários meses, os picos de potência registados se aproximarem frequentemente deste valor, poderá fazer sentido manter o escalão atual.

Pelo contrário, se os valores ficarem regularmente bastante abaixo, pode existir margem para reduzir a potência contratada.

A análise também pode ajudar quem enfrenta interrupções frequentes no fornecimento elétrico. Se os picos de potência ultrapassarem repetidamente o limite contratado, poderá ser necessário aumentar a potência contratada.

Mas para não o fazer às cegas, pode ver qual o pico que costuma fazer disparar o quadro e escolher o escalão imediatamente a seguir.

Mudar a potência contratada é simples

Quando conclui que a potência contratada não é a mais adequada, a alteração pode ser pedida diretamente ao comercializador de eletricidade.

Nos locais equipados com contador inteligente, a mudança é efetuada remotamente. Nos restantes casos, poderá ser necessária a intervenção de um técnico da rede de distribuição.

A diferença financeira pode parecer reduzida numa única fatura, mas acumula-se ao longo do ano. Por isso, confirmar se a potência contratada corresponde às necessidades reais da habitação pode ser uma das formas mais simples de evitar custos desnecessários com a eletricidade.