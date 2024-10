Dia Mundial da Poupança: Como aumentar a sua com 6 estratégias simples

Se quer aumentar as suas poupanças, precisa de pôr em prática algumas estratégias que permitam concretizar os seus objetivos. Caso contrário, podem surgir imprevistos que o impeçam de aumentar o seu pé-de-meia.

No dia Mundial da Poupança, conheça seis estratégias que pode colocar em prática facilmente para aumentar as suas poupanças.

1 – Tenha um orçamento familiar

Ao criar um orçamento familiar mensal, passa a ter um controlo rigoroso das suas finanças pessoais. Ou seja, através deste orçamento identifica facilmente os seus rendimentos e tem acesso a todos os seus gastos essenciais e não essenciais.

Assim, sabe quando e onde gasta o seu dinheiro, podendo fazer certos cortes e aumentar a sua poupança. Na criação do seu orçamento familiar, estabeleça uma meta de poupança mensal com o dinheiro que sobra. Esta deve rondar 10% a 20% dos seus rendimentos.

2 – Opte por fazer transferências automáticas para poupar

Para que os imprevistos não o impossibilitem de poupar e alcançar as suas metas, opte por definir um dia no início do mês para transferir, de forma automática, o montante que quer poupar para uma conta poupança.

Se o seu objetivo é criar uma poupança a longo prazo, evite colocar o seu dinheiro numa conta à ordem, com comissões elevados. Em vez desta solução, escolha uma opção onde o seu dinheiro não desvalorize, como contas poupança, depósitos a prazo ou outros produtos onde pode maximizar o seu dinheiro.

3 – Crie metas de poupança realistas

Se quer aumentar a sua poupança, tem de definir metas concretas e realistas. Lembre-se que mais vale demorar mais tempo e não falhar o valor da poupança todos os meses, do que poupar um valor elevado e não conseguir manter o mesmo ritmo ao longo do tempo.

4 – Diminua as despesas que não são essenciais

Como o nome indica, as despesas essenciais não podem ser cortadas do seu orçamento, pois garantem as suas necessidades básicas. Mas as despesas não essenciais, como a alimentação fora de casa, viagens, atividades de lazer com custos elevados, jogos de sorte, tratamentos de beleza regulares, bebidas alcoólicas, tabaco, etc., podem sofrer um corte significativo.

Isto não significa que tenha de eliminar por completo estes encargos. No entanto, se os reduzir para metade, por exemplo, pode aumentar a sua poupança com facilidade.

5 - Não ceda a impulsos e faça um consumo consciente

Um dos maiores inimigos da poupança é ceder a impulsos consumistas. Para evitar este tipo de consumo adote as seguintes estratégias:

Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado;

Sempre que quiser comprar artigos mais caros, questione-se sobre a sua real necessidade;

Compare preços em várias lojas antes de fazer compras de valor mais elevado;

Certifique-se de que a compra de um artigo não compromete as suas finanças pessoais.

6 – Tente renegociar contratos para aumentar a sua poupança

Por vezes, há a tendência de não renegociar certos contratos associados a despesas essenciais. Mas a verdade é que é possível poupar até neste tipo de encargos. Para tal, reflita sobre as vantagens de: