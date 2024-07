Desligar tudo para poupar energia? Nem sempre: estes três dispositivos não devem ser desligados

Os 6 signos do Zodíaco que se irritam com facilidade

Atualmente, é impossível viver sem dispositivos eletrónicos. Parece que quase tudo se carrega ligado à tomada e com os preços da luz sempre a oscilar, é normal que se tente ir desligando as coisas da eletricidade para se tentar poupar qualquer coisa no final do mês.

Se por um lado há quem nunca desligue nada da corrente – até já falámos sobre o custo de ter o carregador do telemóvel sempre ligado –, por outro há quem ande sempre a tirar tudo da tomada. Mas, atenção, há três dispositivos que devem estar sempre ligados, explica a versão espanhola do Huff Post. Trata-se dos televisores OLED, os routers de internet e as impressoras. Mas porquê?

No caso das TVs OLED, o que acontece é que os pixéis são atualizados quando a televisão é desligada no comando. Quando se retira a fonte de alimentação pode-se interromper o processo o que, a longo prazo, pode causar danos ou deteriorar a qualidade de imagem, explica o Huffington Post.

Os routers de internet não devem ser desligados especialmente se tiverem outros dispositivos ligados à internet. Se não tiver nada ligado, nem precisar de fazer qualquer atualização via internet, aí a situação será diferente.

Por último, falemos das impressoras: não as desligar da tomada traz poupanças. Normalmente estes aparelhos reinicializam sempre que são desligadas e voltadas a ligar na tomada, o que leva a que façam uma limpeza automática da cabeça de impressão, acabando por gastar mais tinta do que o que seria necessário se só a tivesse desligado no botão.