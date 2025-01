Quatro métodos rápidos para conseguir poupar em 2025

Melhorar a sua vida financeira e poupar em 2025 pode não ser uma tarefa fácil. Mas se traçar uma boa estratégia, tem a hipótese de aumentar a sua folga financeira e começar a investir no seu futuro.

Para ajudá-lo nesta missão, neste artigo, conheça algumas dicas que tem de cumprir para poupar em 2025.

1 – Atualize o seu orçamento familiar para 2025

Um orçamento familiar permite-lhe gerir as suas finanças pessoais, mas também ajuda a tomar decisões conscientes. Afinal, identifica rapidamente os seus rendimentos, encargos e o dinheiro que tem disponível para poupar.

Dada a sua importância, deve atualizar o seu orçamento familiar com os seus rendimentos atuais e colocar o valor de todos os seus gastos essenciais e não essenciais. Para aumentar a sua poupança em 2025, foque-se nas despesas que pode reduzir ou até eliminar ao longo do ano.

Por exemplo, se os seus gastos não essenciais correspondem a 600 euros (alimentação fora de casa, momentos de lazer, subscrições, etc.), tente reduzir estes encargos para 400 euros. Se conseguir este objetivo, no final de 2025, terá poupado 2.400 euros.

2 - Pode poupar entre 45 e 130 euros por mês ao transferir o seu crédito habitação

Se tem um crédito habitação, saiba que as taxas de juro em 2025 vão continuar a descer. Embora esta seja uma boa notícia para quem tem um crédito indexado à Euribor (taxa variável), existe a possibilidade de aumentar a sua poupança se transferir o seu crédito habitação para outra entidade.

Vamos a dois cenários de poupança.

Caso tenha um crédito habitação com um capital em dívida de 230 mil euros a 35 anos, se tiver uma taxa Euribor a seis meses (2,6%) e um spread de 1,1%, a sua TAN é de 3,7%. Fazendo contas, neste momento, paga uma prestação de 977,41 euros.

Mas dado que o spread está desajustado aos valores praticados no mercado, ao transferir o seu crédito para um banco que oferece um spread de 0,75%, a sua prestação irá baixar para 930,69 euros. Ou seja, uma redução mensal de 46,72 euros, que em seis meses gera uma poupança de 280,32 euros.

No entanto, se pretende ter um período de estabilidade durante dois anos, tem a possibilidade de encontrar taxas mistas a valores bastante atrativas (entre os 2,6% e os 3%). Por exemplo, se conseguir uma taxa fixa de dois anos de 2,7%, tem uma poupança mensal de 130,31 euros. Já em seis meses, obtém uma poupança de 781,86 euros.

3 – Se tem vários créditos pode poupar em 2025 até 60% nas suas prestações

Quando tem vários créditos contratados, o encargo com as prestações pode chegar até metade do seu orçamento familiar. Por isso, para ter hipóteses de poupar em 2025, precisa de reduzir este custo. Uma das soluções que pode ser vantajosa para si é obter um crédito consolidado.

Porém, para a consolidação de créditos ser possível, precisa de ter mais de dois créditos ao consumo e não estar em incumprimento com nenhuma prestação.

Depois, se esta for uma solução viável, pode juntar todos os seus financiamentos num só e beneficiar de uma única prestação mais baixa. Dependendo do capital em dívida, juros associados, número de créditos e prazos dos contratos, tem a possibilidade de poupar até 60% nas suas prestações de crédito.

Para ter uma ideia da poupança que pode alcançar, vamos apresentar-lhe o caso verídico do Afonso e da Luísa (nomes fictícios). Este casal, tinha um encargo de 1.300 euros por mês com os seus seis créditos ao consumo. Após consolidarem os seus créditos, ficaram com uma única prestação de 820 euros. Isto significa que ficaram com uma folga financeira de 480 euros por mês. E no final de 12 meses, pouparam 5.760 euros.

4 – Maximize o seu dinheiro

Ao aplicar algumas estratégias para poupar em 2025, pode concluir o seu fundo de emergência (que garante que consegue lidar com imprevistos financeiros) e sobrar-lhe dinheiro para investir no seu futuro, rumo à sua independência financeira.

Esta é uma decisão que pode melhorar significativamente a sua vida. Mas antes de entrar no mundo dos investimentos, perceba qual é o seu perfil de investidor, quais os tipos de investimentos mais adequados ao seu perfil e qual é a forma correta para criar uma boa carteira de investimentos. Contudo, nunca se esqueça que ao investir, existe o risco (que pode ser mais ou menos elevado) de perder o seu dinheiro.

Se está numa fase inicial como investidor, recorra ao simulador: perfil de investidor e verifique quais são as soluções mais adequadas para maximizar o seu dinheiro.