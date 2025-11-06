Revolut está a fazer com que crianças e adolescentes portugueses poupem mais

Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas

A Revolut, aplicação financeira global, revelou que o valor médio que as crianças e adolescentes portugueses estão a poupar nas suas Revolut Pockets registou um crescimento superior a 66% em termos anuais.

Refira-se que as contas Revolut Kids ou Teens são uma subconta da conta principal dos pais, utilizada pela criança sob o consentimento e responsabilidade do adulto. Tratam-se de subcontas digitais criadas para objetivos de poupança específicos, como um novo gadget, uma viagem ou uma atividade em grupo.

De acordo com a informação divulgada pela fintech, o saldo médio nestas subcontas digitais de poupança subiu de 8,30 euros, no verão de 2024, para 13,80 euros no verão de 2025, o que reflete, constata, uma tendência crescente de consciência financeira entre os mais jovens.

A Revolut avança ainda que esta “evolução expressiva é acompanhada pela rápida expansão do produto Revolut Kids e Teens, que registou um aumento de quase 56% no total de dinheiro em contas portuguesas”. Acrescenta ainda que o número de contas passou de cerca de 75.500 para mais de 115.500 no mesmo período.

Estas propostas da Revolut para os mais jovens (Revolut Kids and Teens) permitem aos pais definir semanadas ou mesadas, e atribuir tarefas através da app, promovendo a responsabilidade. Os dados, assegura a fintech, mostram que, à medida que a idade e a responsabilidade aumentam, também cresce o valor médio da semanada. Em 2025, os adolescentes mais velhos (17–18 anos) receberam uma média semanal de 19,80 euros, cerca de três vezes mais do que os utilizadores mais novos (6–9 anos).

Além das semanadas, os pais podem incentivar os filhos a ganhar dinheiro extra através da conclusão de pequenas tarefas. Em Portugal, as tarefas mais populares são, por exemplo, lavar a loiça, passear o cão e fazer os trabalhos de casa ou estudar.

A adoção do produto acelerou em todos os grupos etários em Portugal: o número de utilizadores cresceu mais 36% entre os 6–9 anos, mais 50% entre os 10–13 anos, mais 69% entre os 14–16 anos e mais 66% no grupo dos 17–18 anos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders