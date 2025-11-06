Facebook Instagram
Lifestyle

Revolut está a fazer com que crianças e adolescentes portugueses poupem mais

Dos pockets à poupança inteligente, as crianças e adolescentes portugueses pouparam mais 66% com a Revolut. Tendência que revela maior consciência financeira entre os mais jovens, diz a app financeira

Link To Leaders
Hoje às 11:00
Cartão de crédito
Cartão de crédito

Image by freepik

Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas

Outros artigos:

A Revolut, aplicação financeira global, revelou que o valor médio que as crianças e adolescentes portugueses estão a poupar nas suas Revolut Pockets registou um crescimento superior a 66% em termos anuais.

Refira-se que as contas Revolut Kids ou Teens são uma subconta da conta principal dos pais, utilizada pela criança sob o consentimento e responsabilidade do adulto. Tratam-se de subcontas digitais criadas para objetivos de poupança específicos, como um novo gadget, uma viagem ou uma atividade em grupo.

De acordo com a informação divulgada pela fintech, o saldo médio nestas subcontas digitais de poupança subiu de 8,30 euros, no verão de 2024, para 13,80 euros no verão de 2025, o que reflete, constata, uma tendência crescente de consciência financeira entre os mais jovens.

A Revolut avança ainda que esta “evolução expressiva é acompanhada pela rápida expansão do produto Revolut Kids e Teens, que registou um aumento de quase 56% no total de dinheiro em contas portuguesas”. Acrescenta ainda que o número de contas passou de cerca de 75.500 para mais de 115.500 no mesmo período.

Estas propostas da Revolut para os mais jovens  (Revolut Kids and Teens) permitem aos pais definir semanadas ou mesadas, e atribuir tarefas através da app, promovendo a responsabilidade. Os dados, assegura a fintech, mostram que, à medida que a idade e a responsabilidade aumentam, também cresce o valor médio da semanada. Em 2025, os adolescentes mais velhos (17–18 anos) receberam uma média semanal de 19,80 euros, cerca de três vezes mais do que os utilizadores mais novos (6–9 anos).

Além das semanadas, os pais podem incentivar os filhos a ganhar dinheiro extra através da conclusão de pequenas tarefas. Em Portugal, as tarefas mais populares são, por exemplo, lavar a loiça, passear o cão e fazer os trabalhos de casa ou estudar.

A adoção do produto acelerou em todos os grupos etários em Portugal: o número de utilizadores cresceu mais 36% entre os 6–9 anos, mais 50% entre os 10–13 anos, mais 69% entre os 14–16 anos e mais 66% no grupo dos 17–18 anos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

RELACIONADOS
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Nunca se queixam e têm bons resultados: os melhores trabalhadores são também os mais prejudicados
KITE, a plataforma digital que quer facilitar a integração de migrantes e refugiados
Como poupar na escolha do pacote de telecomunicações?
Esqueça os radiadores a óleo: este é o aquecimento recomendado pela DECO para poupar
Mais Vistos
00:04:45
Dois às 10
Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»
tvi
00:07:16
Secret Story
Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas
tvi
00:03:13
Secret Story
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»
tvi
00:07:41
Dois às 10
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»
tvi
Destaques IOL
Lojas
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis
Hotel
Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€
Barreiro
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Jejum intermitente
Quantas horas deve fazer de jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia
Mais Lidas
E-redes
Vai haver cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Benfica
Rui Costa: «O que se passou no Dragão é bastante grave»
maisfutebol
Meteorologia
O pior já passou, mas vem aí mais chuva e uma massa de ar fria. Desta vez a trovoada será "bastante mais benigna"
cnn
Marshawn Kneeland
Estrela do futebol americano morre aos 24 anos
cnn
Dois às 10
Encha o carrinho por menos de 40 euros. Novo supermercado português abre com preços inacreditáveis
tvi
Cortes de luz
Lisboa, Oeiras, Sintra e mais: vários concelhos vão ter cortes de eletricidade durante o fim de semana
cnn