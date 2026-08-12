Isolar portas e janelas ajuda a poupar energia

Pequenas entradas de ar são responsáveis por grande parte da perda de temperatura dentro de casa. Aplicar fitas isoladoras em portas e janelas ajuda a melhorar o conforto térmico e a reduzir o consumo energético. Verifique também se existem frestas ou falhas no silicone das janelas, especialmente em casas mais antigas.

Cortinas térmicas e tapetes ajudam a reforçar o isolamento durante o inverno. São pequenas mudanças que podem fazer diferença na fatura da eletricidade e no conforto diário da família.

Dica de mestre: Não deixe o conforto escapar! Na Maxmat tudo se arranja para isolar a sua casa. Encontre fitas e silicones em maxmat.pt ou visite uma das nossas 33 lojas físicas

Aprenda as melhores dicas de bricolage no especial: