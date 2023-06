Precisa de gastar menos? Saiba como poupar no supermercado

Com a escalada da inflação, poupar no supermercado pode ser um grande desafio. Mas há estratégias que o podem ajudar a fazer melhores compras, e claro, poupando algum dinheiro.

Em casa

A primeira dica é para aplicar ainda antes de ir ao supermercado. É fundamental que abra os armários e o frigorífico e perceba o que precisa mesmo de comprar. Depois faça uma lista, tendo em vista que não se vai desviar dos itens que lá constam.

Consultar os folhetos e aproveitar as promoções da semana ou do mês também pode ajudar a reduzir a conta final.

No supermercado

Na hora de ir ao supermercado, esteja atento às marcas brancas, compare sempre os preços e tenha atenção ao preço por quilo. Pode estar a comprar mais barato mas, na prática, também estará a comprar menos quantidade de um produto.

Outra estratégia que pode adotar passa por evitar os produtos embalados e optar por comprar a granel. E não se esqueça de levar sacos e embalagens de casa.

Já os cartões de fidelização do supermercado também podem ser grandes aliados da poupança, já que a maioria é gratuita, e muitos convertem-se também em descontos em combustível.

E, por fim, não vá às compras de barriga vazia. Vai fazer com que traga mais comida do que realmente necessita.

Aplicações que podem ajudar a poupar no supermercado

Para o ajudar nesta missão de poupar nas compras, existem algumas aplicações móveis que lhe permitem comparar preços entre lojas, para que possa escolher a opção mais económica, ou consultar os folhetos e as promoções, a qualquer momento.

• Super Save

A Super Save permite-lhe comparar preços de milhares de produtos nos seguintes supermercados: Auchan, Continente, MiniPreço, Pingo Doce, Intermaché, Lidl e Aldi. Esta app permite-lhe também criar alertas de promoções nos produtos que pretender.

Também pode fazer uma lista de compras e, no final, verificar em que supermercado o total dos produtos lhe fica mais barato. Pode ainda saber se o produto que quer comprar tem um bom preço relativamente à concorrência. Para isso, basta ler o código de barras na aplicação para ficar a saber o seu preço nos supermercados em análise.

• SaveCook

A aplicação SaveCook permite-lhe encontrar várias receitas com a respetiva informação nutricional, tempo de preparação e grau de dificuldade.

A grande vantagem desta aplicação é que, com a sua utilização, também é possível poupar algum dinheiro no final do mês. Isto porque ao selecionar a receita pretendida é gerada uma lista de produtos e é-lhe indicado o preço desses mesmos produtos nos diferentes supermercados, para que possa sempre optar pela loja onde são mais baratos.

• Folhetos e promoções Portugal

Nesta aplicação, pode ter acesso aos folhetos atuais de várias lojas, não só de supermercados, mas também de lojas de bricolage, eletrodomésticos, moda, brinquedos, informática, entre outras.

Com esta app pode também criar a sua lista de compras e ter acesso às moradas das lojas que se encontram abertas perto da sua localização.