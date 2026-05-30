Portuguesa Savearth ajuda os hotéis a pouparem água

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Desenvolvido pela Savearth, uma start-up incubada na Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, e pensado para o setor hoteleiro, o sistema permite medir o consumo de água através da análise inteligente do som do duche, de forma a influenciar o comportamento dos hóspedes no consumo de água.

O grupo PortoBay Hotels & Resorts acaba de implementar a tecnologia em dois dos seus hotéis, o PortoBay Santa Maria, o Funchal, e o PortoBay Marquês, em Lisboa. A adoção desta nova solução tecnológica, orientada para a eficiência hídrica e energética, envolve um total de 220 quartos.

De acordo com o comunicado do grupo hoteleiro, esta opção representa “mais um passo na integração de práticas de sustentabilidade ambiental na operação do grupo”. Explica ainda que está em causa “uma tecnologia que atua sobre um dos principais pontos de consumo invisível na hotelaria: o banho. Através da análise do som do duche, é possível monitorizar, em tempo real, o consumo de água, disponibilizando ao hóspede uma informação imediata que incentiva uma utilização mais consciente”.

Com a utilização desta solução, o grupo hoteleiro espera conseguir uma redução relevante no atual consumo de água quente, mas sem pôr em causa a experiência do hóspede, ao mesmo tempo que contribui para reduzir a pegada ambiental das suas operações.

Refira-se que de acordo com os dados disponíveis no mercado relativos ao setor hoteleiro, cada hóspede utiliza, em média, cerca de 120 litros de água quente por banho, consumo que representa um dos maiores focos de desperdício invisível, estimado em mais de 7 mil milhões de dólares por ano.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders