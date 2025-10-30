Como poupar na escolha do pacote de telecomunicações?

Entre operadoras e opções oferecidas, a escolha do pacote de telecomunicações pode ser uma tarefa demorada. Receber uma proposta, negociar e ser contactado de novo pode ser um processo cansativo.

Em todo o caso, a melhor escolha deve sempre depender das necessidades de cada família: algumas precisam de internet mais rápida, outras dão prioridade aos canais ou às plataformas de streaming.

Conheça algumas dicas para poupar ao escolher o pacote de telecomunicações.

Avalie as suas necessidades

Antes de comparar preços, defina o que realmente precisa. Tem vários telemóveis na família? Vê televisão regularmente ou prefere streaming? Precisa de internet rápida para teletrabalho? Saber isto ajuda a evitar pagar por serviços que não usa.

Compare os preços após o fim das promoções

Muitas operadoras têm preços promocionais limitados a alguns meses. Após esse período, o cliente passa a pagar o preço “real” do serviço. Assim, na comparação de propostas, tenha também atenção a este ponto: não olhe apenas para o preço promocional. Faça as contas no longo prazo e perceba quanto vai acabar a pagar realmente ao fim de um ou dois anos, por exemplo.

Perceba se compensa abdicar da fidelização

Quanto maior for o período de fidelização, mais barato fica o pacote. No entanto, se quiser rescindir antes do fim do prazo, vai ter uma penalização. Atualmente, já existem pacotes sem fidelização, e naqueles que têm, o período não pode ser superior a 24 meses.

Se não gosta de ficar fidelizado por muito tempo, as operadoras low-cost pedem apenas três meses de fidelização. Assim, deve perceber se quer pagar menos e aceitar ficar mais tempo na mesma operadora, ou se quer pagar mais (incluindo a instalação) e ter maior liberdade de escolha.

Verifique os custos escondidos

A instalação, a ativação, eventuais boxes adicionais e routers premium são exemplos de custos que nem sempre aparecem na campanha publicitária. A instalação e ativação em contratos sem fidelização, por exemplo, pode custar entre 40 e 350 euros.

Confirme a cobertura real

Nem todas as zonas têm cobertura de fibra por parte de todas as operadoras. Pode confirmar isso no site das operadoras, mas, se conseguir, confirme também com os vizinhos qual a velocidade real de internet que costumam ter.

Se contratar um serviço e acabar por não ter a cobertura anunciada, tem 14 dias para rescindir sem penalizações. Mas se deixar passar esse prazo e tiver fidelização, pode sair caro.

De quantos canais precisa?

Pacotes com muitos canais ou serviços de streaming incluídos podem parecer vantajosos, mas só compensam se forem usados. Por isso, deve perceber quais as necessidades da sua família. Se o conteúdo que mais consome está nas plataformas de streaming, talvez não compense escolher um pacote com muitos canais, que geralmente são mais caros.

Renegociar pode ser a melhor forma de poupar

Para quem já tem um serviço de telecomunicações ativo, a renegociação pode ser a melhor forma de poupar. Muitas vezes, os operadores oferecem condições melhores para manter clientes.

Lembre-se apenas de que se alterar as condições do contrato, começa a contar um novo período de fidelização.