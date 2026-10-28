Power bank com cabo incorporado baixa para 15 euros na Amazon e carrega vários dispositivos ao mesmo tempo

Este artigo pode conter links afiliados*

Parece daquelas coisas que se compram e se esquecem na mala, até ao dia em que fazem falta. Por pouco mais de 15 euros, leva-se um power bank de 10 000 mAh que já traz dois cabos incorporados, um USB-C e outro para iPhone, por isso não é preciso andar à procura de um na mala. Tem ainda uma entrada USB-A e uma porta USB-C, e a Amazon fala em quatro saídas para carregar vários aparelhos ao mesmo tempo. E quem já o comprou concorda: a nota média é de 4,5 estrelas em mais de 150 opiniões.

Pesa 180 g e mede 10,6 x 6,9 x 1,6 cm, por isso cabe sem problema num bolso, e os compradores destacam precisamente isso, a leveza e a rapidez. Uma compradora conta que, numa volta longa de bicicleta, ficou com 10% de bateria no telemóvel e, ao ligar o power bank, a carga do telefone subia mais depressa do que descia a do próprio power bank. Para ela, o cabo incorporado «é um grande acerto».

A rapidez é outro ponto muito referido. Um comprador diz que o power bank lhe «salvou uma viagem», com dois iPhone 17 e um 17 Pro carregados, e gosta de ver no ecrã a percentagem de carga que resta. Outra cliente escreve: «Gostei muito, prático, leve e fininho! Dá umas 2 a 3 cargas.» Há quem tenha uma experiência mais modesta, com cerca de uma carga e meia, por isso o número depende do telemóvel e do uso. Segundo o fabricante, carrega um iPhone 17 até 50% em 30 minutos.

Adquira o power bank na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.