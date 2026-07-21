Este power bank carrega o telemóvel até 4 vezes com uma só carga (vende-se aos milhares)

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Ficar sem bateria a meio do dia é um dos problemas mais comuns, sobretudo em viagens ou em dias fora de casa mais longos. Este power bank da Anker tem um pormenor que faz toda a diferença: um cabo USB-C incorporado, o que evita ter de andar sempre com um cabo à parte só para não ficar sem carga.

Já soma mais de 8.600 avaliações, com uma média de 4,7 estrelas. Uma utilizadora resume bem essa versatilidade: "carrega bem, com uma bateria consigo carregar o telemóvel de três a quatro vezes". Outra compradora confirma a mesma ideia, mas alargada a mais dispositivos: "super útil, carrega qualquer aparelho: tablet, telemóvel, computador. Rende muito, recomendo e voltaria a comprar sem dúvida".

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Carregamento rápido, sem complicações

Este equipamento foi pensado para carregar rapidamente telemóveis, computadores portáteis e outros aparelhos do dia a dia, sem que seja preciso esperar horas. Um cliente resume bem essa vantagem: "boa power bank, não aquece, carrega rápido e tem boa capacidade. É pesado, mas é normal para ter estas prestações. Muito prático ter o próprio cabo USB-C incorporado". Outro comprador confirma a mesma experiência: "carrega qualquer aparelho, e o modo powerbank rende muito bem, está recomendado".

Pensado para viagens e dias fora de casa

Uma das grandes vantagens deste aparelho é a autonomia, suficiente para vários carregamentos completos antes de ser preciso recarregar, sendo ainda aprovado para viagens de avião. Uma utilizadora que o testou numa viagem resume bem essa utilidade: "é um autêntico salva-vidas quando o telemóvel está a ser usado o dia todo. Dá para umas três cargas completas do telemóvel e ajuda a poupar muitas dores de cabeça quando se está constantemente a usar câmara, mapas e vídeos durante a viagem. É perfeita para dias longos em que não se pode estar sempre perto de uma tomada". A mesma cliente aponta apenas o peso como ponto menos positivo, "mas sinceramente, é o preço a pagar por essa capacidade".

O que dizem os clientes

As avaliações destacam de forma recorrente a velocidade de carregamento. Um cliente resume: "excelente, carga e super veloz". Outro confirma a boa qualidade geral, referindo que serve perfeitamente para carregar um computador portátil. Há ainda quem destaque a fiabilidade da marca: "é um produto muito bom, carrega rápido e dura muito, dá para carregar o telemóvel quatro vezes e mais".

Vale a pena?

Para quem viaja com frequência ou passa dias fora de casa sem acesso fácil a uma tomada, este power bank da Anker junta boa autonomia, carregamento rápido e a comodidade de já vir com cabo incorporado, evitando esquecimentos de última hora.

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