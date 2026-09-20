"A melhor que já tive": esta power bank magnética está a 27€ na Amazon

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A INIU tem-nos surpreendido pela positiva: é uma marca que os nossos leitores adoram, com excelentes promoções e produtos de boa qualidade. Por isso, quando nos deparámos com este modelo magnético em promoção, que os utilizadores da Amazon descrevem como "a melhor powerbank que já tive", tivemos de partilhar no nosso site, antes que regresse ao preço normal. Agora está com um desconto de 32%: custa 27,44€, em vez dos 40,65€ habituais.

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Fixação magnética e carregamento rápido

Este modelo funciona por fixação magnética ao telemóvel, sem necessidade de cabos, e é compatível com a tecnologia de carregamento rápido mais recente da Apple, o que permite carregar o telemóvel visivelmente mais depressa do que uma bateria magnética convencional.

Uma utilizadora resume a experiência como eficiente e de boa qualidade, e outro comprador confirma que é leve e funciona muito bem. Para quem precisa de mais velocidade, o aparelho também pode ser carregado por cabo, com uma potência que serve inclusive para dar uma ajuda a um computador portátil em caso de aperto.

Capacidade para vários carregamentos e suporte incluído

Com 10.000 mAh de capacidade, esta power bank permite carregar o telemóvel por completo mais do que uma vez, o que a torna prática para viagens ou dias fora de casa. Inclui ainda um suporte dobrável, que permite pousar o telemóvel na vertical ou na horizontal enquanto carrega, útil para vídeochamadas ou para ver conteúdos sem ter de segurar o aparelho na mão. Luzes indicadoras mostram o nível de bateria restante, e o design ultrafino garante que cabe facilmente numa mala ou num bolso, sem peso extra.

Afinal de contas, uma power bank não serve apenas para os meses de férias. É um objeto que convém ter sempre à mão, para os dias mais atarefados ou para quando há imprevistos e não há tomadas por perto. Por isso, é um objeto essencial a um preço sensato.

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