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Será possível ter energia de sobra para o dia todo sem andar com um carregador pesado? Com a Black Friday antecipada, a power bank INIU de 10.000 mAh e 45W está a 32,83€, face ao preço recomendado de 40,65€, uma descida de 19%. Já reúne mais de 3.500 avaliações na Amazon, com uma nota média de 4,6 em 5 estrelas.

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Pequena, leve e potente

Com cerca de 8,3 x 5,2 cm e 160 gramas, tem aproximadamente o tamanho de um estojo de fones. Cabe num bolso ou numa mala pequena e, segundo a marca, é adequada para levar na cabine do avião.

A potência é um dos grandes argumentos. Os 45W permitem, segundo a marca, carregar um Galaxy S26 Ultra de 20% a 92% em 30 minutos, ou um iPhone 17 Pro Max até 75% no mesmo tempo. Uma compradora confirma: “Um telemóvel passa de 25% a 90% de bateria em pouco menos de meia hora”. Há ainda um sistema de controlo de temperatura, e um utilizador garante que, ao usá-la, “não aquece”.

Várias cargas

É aqui que os 10.000 mAh fazem diferença. “Ideal para viagem, avião, para duas cargas completas de telemóvel se sais de manhã até à noite e não há outra opção de carga”, escreve uma compradora. Outra diz que “dá para carregar duas vezes”, e um terceiro utilizador afirma que, carregada a 100%, “carrega um telemóvel inteiro e ainda dá para um bocadinho de outro”. Uma análise mais detalhada aponta para entre uma e meia e duas cargas completas num telemóvel atual.

A bateria tem dois portos USB-C e um USB-A, e a marca indica que carrega telemóveis, tablets, auscultadores, smartwatches, câmaras e consolas portáteis como a Nintendo Switch ou a Steam Deck. Também serve para um MacBook Air ou um iPad Pro. Um comprador usou-a com telemóveis e com a bateria de uma câmara compacta, e diz que “funcionou lindamente”.

Cabo integrado e ecrã com a percentagem

A power bank traz um cabo USB-C trançado de 12 cm que funciona como correia e pode ser retirado, o que a marca diz durar três vezes mais do que um cabo normal. “Não tem de se lembrar de levar um à parte”, destaca um comprador. O ecrã mostra sempre a percentagem de bateria restante, e os dois portos USB-C servem também para a recarregar, o que demora cerca de duas horas, segundo a marca.

“A melhor bateria externa que já tive”

Quem a comprou parece ter ficado satisfeito. “De momento, a melhor powerbank que já tive”, resume uma utilizadora. Outro comprador diz que “aguenta tudo” e que, nas vezes em que a usou, “salvou-me”. Uma compradora acrescenta: “Se se estragar ou a perder, compraria outra igual sem pensar duas vezes”.

Um preço mais baixo na Black Friday antecipada

Este ano, com a Black Friday antecipada, a power bank INIU está a 32,83€, abaixo dos 40,65€ de preço recomendado.

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