Minúscula, leve e disponível em 6 cores: esta power bank está a conquistar a Amazon

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Ficar sem bateria fora de casa é um dos contratempos mais comuns do quotidiano, mas nem sempre há vontade de andar com um carregador portátil pesado ou volumoso. Esta power bank da INIU surge como resposta a esse problema: é descrita pela marca como ultra-mini, com dimensões semelhantes às de um estojo de auriculares, o que a torna fácil de transportar em qualquer mala, mochila ou bolso.

Pequena em tamanho, mas não em capacidade

Apesar do tamanho reduzido, a bateria tem 10.000 mAh, capacidade suficiente para garantir energia extra ao longo de um dia inteiro fora de casa. O peso também é um dos pontos fortes: leve o suficiente para não se notar no fundo da mala, mas com autonomia para carregar o telemóvel várias vezes antes de precisar de ser recarregada.

Seis cores à escolha

Outro detalhe que tem conquistado os compradores é a variedade de cores disponíveis. Esta power bank está disponível em seis tons diferentes, o que permite escolher a opção que melhor combina com o gosto pessoal de cada um, sem abdicar da funcionalidade.

Carrega rápido, mesmo os telemóveis mais recentes

Com 45W de potência, o dispositivo consegue carregar equipamentos compatíveis bastante mais depressa do que uma power bank convencional. Um comprador destaca que ficou satisfeito com o tamanho e o peso reduzido, referindo que carrega rapidamente um telemóvel topo de gama e ainda sobra capacidade para carregar outro dispositivo.

Prática para qualquer situação

A power bank inclui ainda um cabo USB-C removível, que pode ser usado diretamente ou substituído em caso de necessidade, e conta com uma luz indicadora da percentagem de bateria restante. A marca garante também que pode ser transportada na bagagem de mão, algo já confirmado por utilizadores que viajam frequentemente.

Preço e disponibilidade

Disponível por 32,52€, com um desconto de 20% face ao preço original de 40,65€, esta power bank continua entre as mais procuradas da Amazon, com mais de 4.200 avaliações e uma nota média de 4,6 estrelas.

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