Este carregador externo de grande capacidade e ultra-rápido carrega vários dispositivos e ilumina a casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter energia sempre à mão pode ser mais importante do que parece, sobretudo quando se está longe de uma tomada. Este power bank, com uma impressionante capacidade real de 50000 mAh, tem sido escolhido por quem precisa de carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, seja em casa ou fora dela. Além do ecrã digital que indica com precisão a percentagem de bateria restante, inclui também uma lanterna LED e até um botão SOS, tornando-se útil em situações de emergência ou falha de luz.

Com cinco saídas e três entradas, este modelo é compatível com praticamente todos os dispositivos eletrónicos, de smartphones e tablets a auscultadores ou pequenos equipamentos portáteis. A carga é rápida: em apenas 30 minutos, pode atingir até 60% da capacidade. E com uma carga completa, pode manter aparelhos a funcionar por até 15 dias — o que o torna ideal para acampamentos, caminhadas, festivais ou mesmo para quem gosta de estar sempre prevenido em casa. Apesar da potência, o design é compacto e o acabamento discreto em preto faz com que passe despercebido na mochila ou na secretária.

Adquira o power bank aqui

A média de 4,6 estrelas na Amazon e o número de vendas recentes confirmam a confiança dos consumidores neste produto.Uma utilizadora refere que é “perfeito para o tamanho e qualidade". Há quem o considere “grande, prático e eficaz” e até quem sublinhe que o levou em férias por ser “compacto, versátil e incrivelmente potente”. A lanterna integrada também recebe elogios por ser útil em atividades ao ar livre e por iluminar zonas mais amplas do que seria de esperar.

Uma opção fiável e versátil para quem prefere estar sempre preparado, seja em casa ou ao ar livre.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.