A bateria do iPhone nunca chega ao fim do dia? Encontrámos um power bank magnético por 22€

Finalmente, um power bank que cola ao iPhone e não precisa de cabos a estorvar

IOL
Hoje às 12:15

Este artigo pode conter links afiliados*

Estes fones custavam 162€ e agora estão a 38€ (com ecrã LED e 40 horas de bateria)

Se usa iPhone e a bateria raramente chega ao fim do dia, este power bank magnético MagSafe pode ser exatamente o que faltava. Foi feito de propósito para iPhone, fixa-se diretamente na parte de trás através de íman e permite carregar sem fios, de forma estável e sem cabos à vista. É um daqueles acessórios que se integra facilmente na rotina, seja em viagens, dias de trabalho fora de casa ou simplesmente quando o telemóvel está sempre a ser usado.

Com 10.000 mAh, consegue dar várias cargas ao longo do dia e, apesar da capacidade, mantém um formato compacto e leve, com cerca de 202 gramas. O íman é um dos pontos mais elogiados nas avaliações, mantendo o telemóvel bem preso mesmo em movimento. Um utilizador escreve que “o íman é bastante forte e mantém-se bem fixo ao iPhone”, o que acaba por dar confiança para usar o power bank enquanto se caminha ou se trabalha. O suporte dobrável integrado permite ainda apoiar o telemóvel para chamadas ou vídeos, enquanto a bateria vai carregando.

Outro detalhe prático é o cabo USB-C integrado, que permite carregamentos rápidos quando é preciso ganhar bateria em pouco tempo. Muitos clientes destacam precisamente essa combinação entre portabilidade e desempenho, descrevendo-o como “compacto, eficaz e fácil de transportar”.

Neste momento, o preço ajuda a perceber o interesse. Está disponível por cerca de 22 euros, teve mais de 500 compras no último mês e conta com uma média de 4,6 estrelas na Amazon. “Excelente produto, o carregamento sem fios funciona muito bem e o tamanho compacto torna-o perfeito para o dia a dia”, escreve um comprador. Para quem usa iPhone e quer evitar a ansiedade da bateria a cair a meio do dia, é uma solução simples, discreta e fácil de integrar na rotina.

powerbank magnético i phone

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

