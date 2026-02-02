Facebook Instagram
Esta powerbank ultra potente inclui lanterna de emergência e carregamento rápido

Com uma avaliação média de 4,4 estrelas e um preço a rondar os 40 euros, esta powerbank de grande capacidade foi pensada para garantir energia em situações do dia a dia e em emergências
IOL
Há 3h e 27min

Powerbank potente com lanterna Honestself
Foto: Amazon.es
Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha

Ter uma fonte de energia autónoma tornou-se uma preocupação prática para muitas pessoas, seja em viagens longas, atividades ao ar livre ou em situações inesperadas como falhas de eletricidade. Esta powerbank da Honestself apresenta-se como uma opção para quem procura autonomia prolongada, algo que se reflete na sua avaliação média de 4,4 estrelas atribuída por quem já a utiliza.

Com uma capacidade de 60.000 mAh, permite carregar um smartphone várias vezes antes de precisar de ser ligada à tomada. Essa autonomia é um dos aspetos mais referidos pelos utilizadores, com alguns a confirmarem que conseguem vários carregamentos completos no mesmo equipamento. Para quem tem mais do que um dispositivo — telemóveis, auriculares, tablets ou outros acessórios — esta reserva de energia acaba por reduzir a ansiedade de ficar sem bateria ao longo do dia ou durante vários dias seguidos.

Outro ponto destacado é o carregamento rápido de 45W, que encurta significativamente o tempo necessário para recuperar a carga dos dispositivos. Na prática, isso traduz-se em menos tempo à espera e maior disponibilidade do telemóvel para uso imediato. Vários compradores referem precisamente essa rapidez, bem como a possibilidade de carregar vários equipamentos em simultâneo, graças às múltiplas saídas e cabos integrados.

Além da função de carregamento, inclui uma lanterna LED integrada com diferentes modos, incluindo sinal SOS. Esta funcionalidade revela-se útil em situações de emergência, como apagões, ou em contextos como campismo e deslocações noturnas. Entre autonomia elevada, carregamento rápido e iluminação de apoio, esta powerbank acaba por ser vista como uma solução versátil, o que ajuda a explicar os comentários positivos e a avaliação consistente que mantém na Amazon.

