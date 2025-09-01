Baixou para 20 euros a bateria externa que todos na família devem ter. Já se esqueceu do apagão?

Este artigo pode conter links afiliados*

Com a memória ainda fresca do último apagão que deixou milhares de famílias às escuras, há quem já não dispense ter uma bateria externa sempre à mão. E esta pode ser a oportunidade perfeita: esta powerbank que custava 129,99 euros está agora a apenas 20,32 euros, um desconto de 84% válido só até amanhã, 2 de setembro. Uma solução prática e acessível para garantir energia extra em qualquer situação.

Com capacidade para carregar até três dispositivos em simultâneo, esta bateria externa é compatível com praticamente todos os equipamentos, de smartphones a tablets ou até computadores mais leves. O ecrã digital integrado mostra em tempo real a carga restante, evitando surpresas desagradáveis, e o sistema de proteção inteligente assegura carregamentos rápidos e seguros, sem riscos de sobreaquecimento.

A rapidez é outro ponto forte: segundo os utilizadores, consegue carregar um telemóvel em pouco mais de duas horas, mantendo ainda autonomia suficiente para duas cargas completas adicionais. Compacta, com o tamanho aproximado de um smartphone (ainda que mais robusta), é fácil de transportar em malas ou mochilas, tornando-se essencial tanto no dia a dia como em viagens, concertos ou situações inesperadas.

As avaliações são unanimemente positivas, destacando a eficiência, a possibilidade de partilhar energia com vários equipamentos ao mesmo tempo e a excelente relação qualidade-preço. Uma ferramenta simples, mas indispensável, que garante que a família não fica sem ligação ao mundo quando mais precisa.

