Baixou para 20 euros a bateria externa que todos na família devem ter. Já se esqueceu do apagão?

Ter uma bateria externa por membro de família pode mesmo salvar um dia de universidade, viagem, emprego ou…. quando tudo falha como no dia do apagão
IOL
Hoje às 10:53

Este artigo pode conter links afiliados*

Acaba já amanhã! Pouca gente reparou que este computador portátil foi dos 1600 aos 350 euros

Com a memória ainda fresca do último apagão que deixou milhares de famílias às escuras, há quem já não dispense ter uma bateria externa sempre à mão. E esta pode ser a oportunidade perfeita: esta powerbank que custava 129,99 euros está agora a apenas 20,32 euros, um desconto de 84% válido só até amanhã, 2 de setembro. Uma solução prática e acessível para garantir energia extra em qualquer situação.

Com capacidade para carregar até três dispositivos em simultâneo, esta bateria externa é compatível com praticamente todos os equipamentos, de smartphones a tablets ou até computadores mais leves. O ecrã digital integrado mostra em tempo real a carga restante, evitando surpresas desagradáveis, e o sistema de proteção inteligente assegura carregamentos rápidos e seguros, sem riscos de sobreaquecimento.

A rapidez é outro ponto forte: segundo os utilizadores, consegue carregar um telemóvel em pouco mais de duas horas, mantendo ainda autonomia suficiente para duas cargas completas adicionais. Compacta, com o tamanho aproximado de um smartphone (ainda que mais robusta), é fácil de transportar em malas ou mochilas, tornando-se essencial tanto no dia a dia como em viagens, concertos ou situações inesperadas.

As avaliações são unanimemente positivas, destacando a eficiência, a possibilidade de partilhar energia com vários equipamentos ao mesmo tempo e a excelente relação qualidade-preço. Uma ferramenta simples, mas indispensável, que garante que a família não fica sem ligação ao mundo quando mais precisa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

