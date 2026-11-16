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Ficar sem bateria ao fim do dia é daqueles pequenos desastres que acontecem sempre na pior altura. Com a Black Friday antecipada, uma das soluções mais compactas da Amazon ficou bem mais barata: o Baseus Mini Power Bank magnético passou do preço original de 30,49€ para 19,30€, uma descida de mais de 11€. Este equipamento é mais pequeno do que um cartão de crédito, prende-se à parte de trás do telemóvel com um íman e já reúne quase 400 avaliações na Amazon.

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Mais pequeno do que um cartão de crédito

Este power bank tem uma caixa de alumínio fina, com acabamento em silicone macio ao toque e bordas curvas que ajudam a segurá-lo na mão. É mais pequeno do que um cartão de crédito e é isso que mais agrada a quem já o comprou: “Pequeno, leve, carga dupla rápida, fácil de transportar. Bom material. Muito bonito”, resume um utilizador. Outro conta que este modelo foi o único que conseguiu usar com o seu iPhone porque “não sobressai nem um milímetro”, ao contrário dos outros que experimentou, que “costumam ser meio centímetro mais largos”. Um comprador italiano acrescenta que, depois de o aparelho estar preso ao telemóvel, “cabem ambos no bolso sem incomodar”.

Prende-se com um íman e carrega sem fios

Compatível com a norma de carregamento sem fios Qi2, este power bank alinha-se sozinho com o telemóvel graças ao íman e carrega os iPhone do 12 ao 17, incluindo os modelos Pro e Pro Max, e outros aparelhos compatíveis. O íman é forte e não tapa a lente da câmara. “O íman é muito forte”, escreve um utilizador, que o usa até com um Android através de uma capa magnética. Outro destaca que “pode usar-se o telemóvel enquanto carrega sem fios e não incomoda”, e um terceiro que “o encaixe magnético é sólido”.

Suporte integrado e carregamento duplo

Este modelo inclui um suporte de alumínio que permite ver o ecrã de mãos livres, na vertical ou na horizontal, enquanto o telemóvel carrega. Também é possível carregar dois dispositivos ao mesmo tempo, um sem fios e outro por USB-C, com o cabo de 30 cm incluído, e o sistema de arrefecimento de três camadas mantém tudo fresco durante uma utilização prolongada. “Tamanho pequeno e serve para carregar diferentes dispositivos”, resume outro comprador, enquanto um quarto afirma que “dá sensação de qualidade” e “funciona na perfeição”.

Pensado para emergências

Este power bank foi pensado para os momentos em que o telemóvel está quase sem bateria e não há uma tomada por perto. Um comprador considera que, “como carregador de emergência, funciona na perfeição”. Outro, que o usa com um iPhone 16 Pro, explica o que consegue: “Carrega a minha bateria de uma vez por completo”. Já um comprador italiano recomenda-o a quem procura um objeto “elegante e discreto” que permita “ressuscitar” o telemóvel “para chegar à noite sem cabos”.

Com a Black Friday antecipada, este modelo está a 19,30€, bem abaixo do preço original de 30,49€.

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