Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel até quatro vezes e está com 23% de desconto

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Ficar sem bateria quando se está fora de casa é um problema comum, sobretudo em viagens ou dias passados longe de uma tomada. Este power bank da INIU está com 23% de desconto na Amazon (passou de 35,57 € para 27,44 €) e junta duas características que nem sempre aparecem no mesmo produto: muita capacidade e um tamanho compacto.

Se costuma passar muitas horas fora de casa, este power bank permite carregar o telemóvel várias vezes antes de precisar de ser recarregado. O formato compacto faz com que seja fácil de levar no bolso, na mala ou na mochila.

Quem já o comprou confirma que o tamanho é um dos pontos fortes. Um utilizador diz que "permite várias cargas e não é demasiado grande para levar numa mochila ou pochete", enquanto outro garante que "com o power bank carregado pode sair de casa descansado, porque vai ter bateria de sobra". Há quem refira que é um pouco pesado, mas considera que esse é um compromisso natural tendo em conta a capacidade de 20.000 mAh.

O que tem este power bank de especial?

Permite carregar o telemóvel várias vezes antes de precisar de ser recarregado.

Recupera a bateria do smartphone em menos tempo graças ao carregamento rápido.

Tem duas portas USB-C e uma USB-A para carregar vários dispositivos.

Inclui um cabo USB-C integrado, para não ter de andar sempre com um à parte.

É compatível com iPhone, smartphones Android, tablets e outros equipamentos.

Pode ser transportado no avião, sendo uma boa opção para viagens.

Além das características técnicas, as avaliações elogiam a rapidez do carregamento e a autonomia. "Carrega muito depressa e permite fazer várias cargas", escreve um comprador, enquanto outro resume a experiência de forma simples: "funciona muito bem e a carga dura bastante".

Compre o power bank INIU na Amazon por 27,44 €.

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