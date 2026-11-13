PPR: Saiba se ainda pode aproveitar os benefícios fiscais

Investir num Plano Poupança Reforma não garante uma redução no IRS. Para saber se ainda pode aproveitar os benefícios fiscais do PPR em 2026, precisa de confirmar as deduções já acumuladas e o imposto que ainda tem disponível para abater.

É esta combinação que determina se uma nova entrega pode trazer alguma vantagem fiscal na declaração a apresentar em 2027. A idade e o montante investido também influenciam o benefício, mas não são os únicos fatores a considerar.

Como saber se ainda pode beneficiar da dedução no IRS?

Pode aproveitar o benefício fiscal se investir num PPR até 31 de dezembro de 2026, tiver margem no limite global das deduções à coleta e imposto suficiente para abater. A dedução corresponde a 20% do valor aplicado, até ao máximo permitido para a sua idade. Se já tiver esgotado as deduções ou não existir imposto disponível, poderá não conseguir aproveitar o benefício.

Quanto pode deduzir consoante a idade?

Os limites individuais dos benefícios fiscais à entrada mantêm-se em 2026:

· Até aos 34 anos: 400 euros de dedução, com um investimento de 2.000 euros.

· Dos 35 aos 50 anos: 350 euros, mediante uma entrega de 1.750 euros.

· A partir dos 51 anos: 300 euros, ao investir 1.500 euros.

Conta a idade a 1 de janeiro de 2026. As entregas realizadas após a passagem à reforma não beneficiam desta dedução.

Já esgotou o limite das deduções fiscais?

O rendimento coletável determina o teto global de várias deduções, incluindo as associadas aos PPR.

Para rendimentos até 8.342 euros, não existe limite global. Entre 8.342 e 80.000 euros, o teto diminui progressivamente de 2.500 para 1.000 euros. Acima de 80.000 euros, fixa-se em 1.000 euros.

Imagine um contribuinte de 40 anos, com 45.000 euros de rendimento coletável e 1.500 euros noutras deduções sujeitas ao limite global. Neste caso, restam apenas 232,65 euros de margem.

Assim, bastaria investir cerca de 1.163,25 euros num PPR para esgotar essa margem, desde que tivesse imposto suficiente para deduzir.

Que despesas deve considerar antes de investir?

Consulte as deduções disponíveis no Portal das Finanças. Despesas de saúde, educação e encargos com imóveis estão entre as que contam para o limite global. Já as despesas gerais familiares e as deduções por dependentes ficam de fora.

Contudo, os valores apresentados no e-Fatura não são definitivos. Existem despesas comunicadas por outras entidades e valores que só serão apurados posteriormente.

Além disso, ter margem nas deduções não chega. Se apenas restarem 100 euros de imposto para abater, não poderá aproveitar uma dedução de 350 euros na totalidade.

Vale a pena investir em PPR antes do final do ano?

Se ainda tiver margem fiscal, um PPR pode ajudar a reduzir o próximo IRS. Contudo, deve avaliar as condições de resgate, as comissões e os riscos.

Levantar o dinheiro fora das condições legais, depois de aproveitar a dedução, implica devolver o benefício, acrescido de 10% por cada ano ou fração decorridos.

Antes de investir, confirme quanto poderá efetivamente deduzir e se consegue manter a poupança pelo prazo pretendido.