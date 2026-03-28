Mais de 20% dos portugueses querem planos de poupança e reforma no pacote de benefícios

Preparar a reforma: sabia que pode pedir à sua empresa para receber parte do seu rendimento em PPR?

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A Coverflex apresentou o seu estudo anual “O Estado da Compensação em Portugal 2026”, uma análise à forma como os trabalhadores portugueses percecionam as compensações e benefícios que a sua empresa disponibiliza, e o impacto direto na satisfação profissional, no bem-estar financeiro e na vontade de permanecer na empresa.

E uma das primeiras conclusões é que 48% dos participantes no estudo está insatisfeito com o salário e 46,1% com o pacote de benefícios. Dois terços da população (64,1%) já recebem benefícios extra-salariais e, em média, reportam receber mensalmente entre 101 e 200 euros em benefícios.

Olhando para os benefícios mais oferecidos pelas empresas, as despesas de saúde e bem-estar com seguro de saúde (24,6%) lideram, seguido do seguro de acidentes pessoais (24,6%), dos descontos (21%), do apoio em combustível (22,8%) e dos pacotes de telecomunicações (20,3%).

A análise aos dados revela que o ponto de maior discrepância é a oferta de planos de poupança e reforma – oferta nos 13,8% face a 21,8% de vontade de obter este serviço.

Outra grande fonte de insatisfação dos inquiridos é a falta de poder de escolha. 26% a 27% expressa o seu desagrado quanto ao grau de influência e ao envolvimento na hora de planear benefícios. Nesse sentido, o estudo sugere que o tecido empresarial deve caminhar para uma maior autonomia neste campo, oferecendo um leque de opções em vez de um pacote de benefícios “fixo” e igual para todos.

Compensação gera felicidade

De acordo com o estudo, a compensação continua a desempenhar um papel central na relação entre os trabalhadores e as empresas. Isto porque, apesar de muitos colaboradores revelarem níveis razoáveis de satisfação com o seu trabalho, mais de metade refere que existe margem para maior satisfação com o seu pacote de compensação, não só ao nível do salário, mas também no que respeita à disponibilidade de benefícios, perceção de justiça, e adequação às necessidades individuais.

Por sua vez, 73% dos inquiridos afirmou sentir stress nos três dias anteriores à participação no estudo, sendo que dessa amostra os valores mais elevados (76%) refletem-se nos trabalhadores que estão insatisfeitos com a compensação.

Já nos níveis de felicidade, verifica-se um quadro inversamente proporcional: dos 64% de pessoas felizes nos três dias anteriores ao estudo, a esmagadora maioria (81%) está satisfeita com a sua compensação.

A relação entre compensação e stress é outra das conclusões óbvias do estudo. Entre os trabalhadores insatisfeitos com o pacote de compensação, 76% dizem ter sentido stress nos três dias anteriores ao estudo, um valor superior ao registado entre quem está satisfeito.

Segurança financeira

Os resultados da pesquisa indicam também que os benefícios com impacto direto no orçamento mensal podem desempenhar um papel importante no bem-estar financeiro dos trabalhadores. 43,9% dos participantes considera que “tem dinheiro suficiente para tudo o que precisa”, enquanto quem já está mais satisfeito com a compensação apresenta bem-estar financeiro mais elevado (68,9%) do que quem está insatisfeito.

A flexibilidade, o reconhecimento das pessoas, e a personalização da compensação também têm um impacto direto na satisfação, no bem-estar e na intenção de permanência na empresa. Os trabalhadores com acesso a pacotes de benefícios mais completos tendem a reportar níveis mais elevados de satisfação com o trabalho e maior intenção de permanecer na empresa.

No domínio da equidade salarial, o estudo constata que os homens mostram-se, em média, mais satisfeitos com a compensação do que as mulheres (5,26 versus 4,7), o que reflete o facto de as mulheres ganharem menos.

O “Estado da Compensação em Portugal 2026″ constata ainda que mais do que o valor do salário isoladamente, o que mais influencia a satisfação dos trabalhadores é a forma como o pacote de compensação é percebido no seu conjunto. Pacotes de benefícios mais completos e bem estruturados estão associados a maior bem-estar, maior satisfação com o trabalho, e uma maior vontade de permanecer na organização.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.