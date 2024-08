Sim, esta imagem é do Algarve e foi captada em agosto. Mostramos mais um paraíso a não perder

Se estiver relativamente perto de Faro ou de Olhão a passar férias, reserve um dia para visitar a praia da Ilha do Farol. Na verdade, este paraíso do sotavento algarvio situa-se numa das pontas da Ilha da Culatra, uma das ilhas-barreira da Ria Formosa e, para lá chegar, não precisa de gastar rios de dinheiro e o passeio, garantimos, vale mesmo a pena.

A partir de Faro ou de Olhão, a viagem no barco de carreira demora entre 40 a 50 minutos. Ao longo de quase uma hora, deixamo-nos deslumbrar pela riqueza do Parque Natural da Ria Formosa, com as suas águas límpidas. Se os horários dos ferry não forem os mais convenientes para a sua viagem, existe sempre a opção de embarcar num barco-táxi, que estão sempre a postos para levar ou trazer pessoas das ilhas.

Consulte aqui os horários e preços das travessias

De todas as ilhas desta região, a do Farol tem a vantagem de ter a distância mais curta entre o cais de embarque e a entrada da praia. Chegados à ilha, somos recebidos pelo seu silêncio único, já que por aqui não existem veículos a circular. Pelos caminhos pedonais entre casas brancas, alguns restaurantes, buganvílias de cores diversas e areia nos pés, chegamos rapidamente à praia. Recomendamos que caminhe para a praia da esquerda, logo após o Bar do Tiago, que alertamos: é de visita obrigatória! Vista maravilhosa para um mar azul-turquesa, um menu de bebidas e comidas rápidas completo e uma equipa sempre de sorriso no rosto.

Chegados à praia, e passando pelo imponente Farol do Cabo de Santa. Maria, que dá nome à ilha, encontramos uma longa extensão de areia branca e fina, ladeada por dunas perfeitamente preservadas. Vemo-nos num autêntico paraíso em pleno agosto, onde o espaço é muito, não há atropelos de toalhas e a água tem uma tonalidade única e cristalina. No pico do verão, este mar tem uma das melhores temperaturas do país.

Se tiver a sorte de apanhar maré vazia (verifique as marés), consegue aproveitar ainda mais a experiência, com pequenas ondas a espalharem-se por uma beira-mar tão longa que perdemos de vista quem está a mergulhar no mar. Aqui há ainda apoio de praia, casas de banho, bolas de berlim e material aquático para alugar.