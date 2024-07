Este pequeno paraíso nacional tem praia de mar e de rio (e a melhor salada de polvo)

Areia branca, areal extenso (sim, com espaço até em agosto!), águas cristalinas. Esta é uma das pérolas da nossa Costa Vicentina, mas fazemos uma recomendação: verifique o estado das marés antes de ir e prefira visitar este paraíso com maré baixa.

Verifique o estado das marés e como está a praia em direto na câmara do Beachcam.

Falamos da Praia das Furnas, situada perto de Vila Nova de Milfontes, na margem esquerda do Rio Mira. Aqui encontra praia de mar e praia de rio, numa água fluvial que se abre ao mar e por isso é salgada. Nesta margem, à qual se chega depois de percorrer a ponte homónima da vila ou de barco, vai encontrar dunas maravilhosas, bons acessos e uma paisagem deslumbrante.

Durante a maré baixa, a Praia das Furnas – Mar estende-se para lá da foz do Rio Mira, formando pequenas enseadas no areal. Caminhar na extensa linha de costa desta praia é imperdível e, caso o mar esteja de feição (pode apanhar um mar mais revolto), não deixe de mergulhar.

Para quem aprecia águas mais tranquilas e seguras, já sabe que do lado do rio encontra água salgada e límpida com bandeira verde garantida. Aqui não faltam praticantes de stand up-paddle windsurf, vela ou canoagem. Pode ainda fazer um passeio de barco pelo rio Mira.

Mas, recomendamos que se deixe ficar pelo areal da praia de rio a aproveitar a paisagem e a água que lhe permite caminhar grandes distâncias sem perder o pé durante as marés baixas. No final do dia ou mesmo a meio tire algum do seu tempo para visitar o café-restaurante Oásis, onde vai encontrar uma esplanada com uma vista de cortar a respiração e uma cozinha que junta o que de melhor dá o mar e o rio naquela região. Recomendamos os peixes grelhados e o marisco em geral, com destaque para a açorda de gambas, mas avisamos já: obrigatória mesmo é a salada de polvo, que consideramos a melhor do país.

A Praia das Furnas já foi eleita a “Melhor Praia de Rio” nas 7 Maravilhas Praias de Portugal, em 2012. Aqui encontra estacionamento, casas de banho, alojamento, parque de campismo, restaurante, e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Durante o verão, a praia conta também com a presença de nadadores-salvadores, garantindo a segurança dos banhistas. Adicionalmente, a praia ostenta a Bandeira Azul, símbolo de qualidade ambiental e de boas práticas.

Se tem cães, pode levá-los: aqui existe uma praia canina. Disponível desde 2021, esta praia reúne todas as condições necessárias para a permanência e circulação de animais de companhia, tornando-se um destino ideal para famílias que viajam com os seus cães.