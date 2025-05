A preparar o verão: já podemos comprar as entradas para a maior piscina de ondas do país

Imagine um lago com quase um quilómetro de comprimento, rodeado por natureza e com tudo o que se pode esperar de um verdadeiro resort. Agora, esqueça os aviões e as longas viagens: este paraíso – adorado, sobretudo, pelos mais novos – está mesmo em Portugal, mais precisamente em Castanheira de Pêra, no distrito de Leiria.

Falamos da Praia Fluvial das Rocas, um destino que, desde 2005, conquista milhares de visitantes todos os anos. Só no verão, são cerca de 100 mil entradas. E este ano, a abertura está marcada para dia 31 de maio. Os bilhetes para 2025 já podem ser comprados online, através da plataforma BOL.

Se ainda não conhece este local, é hora de o incluir na sua lista de escapadinhas para o verão. A Praia das Rocas alberga a maior piscina de ondas do país, com uns impressionantes 2100 m². Além das ondas, há uma albufeira, uma ponte, uma pequena ilha e um cenário incrível com a serra da Lousã como pano de fundo – tudo pensado para oferecer uma experiência memorável.

Mas este lugar não é só para mergulhos. Aqui pode fazer passeios de barco a remos ou em gaivota, aventurar-se no stand-up paddle, ou até experimentar atividades como slide, escalada e rapel.

E como um dia sabe sempre a pouco, especialmente neste cenário, quem vier de longe pode – e deve – pernoitar. No interior do recinto, o complexo turístico Villa Praia – Parque Azul dispõe de bungalows e quartos ideais para prolongar a estadia.

Preços e bilhetes

A entrada é paga e os valores começam nos 9,5 euros para adultos e 7 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. Para famílias, existe ainda um bilhete conjunto (dois adultos + duas crianças) a partir de 30 euros.

Os bilhetes estão disponíveis online, na @bolpt, o que facilita (e muito!) o planeamento da visita.

Como chegar

A Praia das Rocas fica em Castanheira de Pêra, acessível por várias vias principais: IC8, IC3, A13, A23 e A1. Está a cerca de 30 minutos de Pombal, 40 minutos de Coimbra e Tomar, 1 hora de Leiria e Castelo Branco, e menos de 2 horas de Lisboa e Porto.