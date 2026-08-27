Descobrimos o segredo que esta praia fluvial portuguesa esconde e que só os locais conheciam

Há quem chegue à Praia Fluvial de Loriga, estenda a toalha junto à água e passe ali o dia. E há quem decida seguir a ribeira, subir um pouco e explorar o que se esconde para lá da zona balnear mais conhecida. É aí que Loriga revela um dos seus maiores segredos: pequenos recantos de água cristalina, piscinas naturais e quedas de água onde, com alguma sorte, é possível encontrar um lugar só para si.

No coração da Serra da Estrela, no concelho de Seia, a Praia Fluvial de Loriga já se tornou uma paragem quase obrigatória para quem passa o verão pela montanha. E não é difícil perceber porquê.

A água é fria, transparente e corre entre as pedras, encaixada no cenário imponente do vale glaciário de Loriga. À volta, a montanha dá à paisagem uma dimensão que dificilmente se encontra numa praia convencional. A praia está integrada no Parque Natural da Serra da Estrela e é alimentada pela Ribeira de Loriga, que nasce no planalto superior da serra.

Mas o mais interessante pode estar um pouco mais acima.

O segredo está em sair da zona mais conhecida

A primeira imagem da Praia Fluvial de Loriga é aquela que aparece nas fotografias mais conhecidas: a zona balnear, as pedras, a água límpida e as encostas verdes da serra.

É um espaço perfeito para um dia em família. Mas basta começar a explorar a envolvente para perceber que a ribeira oferece muito mais. Seguindo pelos trilhos e caminhos junto à água, vão surgindo outros pequenos poços e zonas naturais onde a ribeira forma pequenas piscinas, algumas acompanhadas por quedas de água.

São recantos muito diferentes da praia principal. Mais escondidos, mais selvagens e, sobretudo, com uma sensação de privacidade que é difícil ter numa zona balnear tão procurada.

Em alguns destes pontos, pode acontecer estar praticamente sozinho. Uma toalha numa pedra, um mergulho na água transparente, o som da água a cair e a montanha como cenário. É fácil perceber por que razão estes lugares parecem pequenas “piscinas privadas” no meio da Serra da Estrela.

Água cristalina no meio de um vale glaciar

A beleza de Loriga não está apenas na água. A praia encontra-se num vale moldado pelos glaciares, cujos vestígios continuam visíveis na paisagem. A cerca de 800 metros de altitude, a Ribeira de Loriga atravessa um cenário de relevo acidentado que combina montanha, vegetação e enormes blocos de pedra.

É também por isso que a água é uma das grandes protagonistas. Fria, transparente e proveniente da montanha, convida a mergulhos nos dias quentes de verão, embora a temperatura possa ser um verdadeiro teste à coragem. E quanto mais se sobe e explora a ribeira, mais a paisagem parece mudar.

Um lugar para passar o dia inteiro

Apesar do lado mais selvagem que se encontra nos recantos da ribeira, a zona balnear principal tem tudo o que é preciso para passar várias horas sem preocupações.

Existe uma grande zona de merendas, à sombra das árvores, e um bar de apoio onde é possível comer ou simplesmente comprar uma bebida e um snack. Há ainda balneários, casas de banho, posto de primeiros socorros e parque infantil.

É uma das razões pelas quais Loriga tem uma atmosfera particularmente familiar. É possível chegar de manhã, montar a mesa de piquenique, dar uns mergulhos, almoçar, voltar à água e terminar o dia a explorar alguns dos recantos escondidos da ribeira.

Para quem procura um programa de verão na Serra da Estrela sem abdicar de conforto, é difícil pedir muito mais.

Também é uma praia acessível e vigiada

A Praia Fluvial de Loriga não vive apenas da paisagem. O espaço dispõe de condições de acessibilidade, incluindo cadeira anfíbia, e está classificado como Praia Acessível. Em 2026, voltou a receber a Bandeira Azul, a distinção Qualidade de Ouro e o galardão Praia Acessível.

Durante a época balnear, a praia tem vigilância. A informação oficial indica vigilância entre 1 de julho e 31 de agosto, das 10h30 às 18h30. É mais um argumento a favor de Loriga para quem viaja em família.

Chegar cedo é uma boa ideia

A popularidade da praia tem, naturalmente, um pequeno inconveniente: nos dias de maior procura, encontrar lugar pode ser uma tarefa. Como Loriga está encaixada no vale e a praia se encontra junto à EN231, o estacionamento é feito sobretudo na estrada e na sua área envolvente. Em dias movimentados, pode ser necessário deixar o carro mais longe e fazer parte do percurso a pé.

O mesmo acontece com o espaço para estender a toalha ou montar a mesa de piquenique. Normalmente há sempre algum recanto disponível, mas quem quiser escolher o melhor lugar deve chegar cedo.

É também uma boa estratégia para quem pretende explorar os recantos menos conhecidos da ribeira. Quanto mais cedo começar a caminhada, maior será a probabilidade de encontrar algumas dessas pequenas “piscinas” praticamente vazias.

Leve calçado adequado: as pedras podem ser traiçoeiras

Há outro detalhe importante para quem quiser sair da zona balnear principal e explorar a ribeira: não vá descalço. As piscinas naturais são formadas entre pedras e o fundo pode ser bastante escorregadio. Por isso, o ideal é levar calçado próprio para água ou sapatos com sola antiderrapante, sobretudo se a ideia for andar entre os diferentes poços e zonas de queda de água.

É um daqueles pormenores que podem fazer toda a diferença entre uma exploração divertida e um passeio demasiado arriscado. E, naturalmente, convém não esquecer que estes são espaços naturais: as pedras podem estar molhadas, a corrente pode variar e nem todos os pontos são apropriados para entrar na água.

E há mais para descobrir nas redondezas

A visita a Loriga pode ainda ser prolongada para lá da praia. A paisagem envolvente é atravessada por caminhos pedestres e percursos de montanha, incluindo ligações à Rota da Garganta de Loriga e aos Caminhos de Montanha.

Nas proximidades existem também estruturas ligadas à criação de trutas e outros elementos que ajudam a contar a relação antiga entre as populações locais e a água da serra.

A própria paisagem de Loriga guarda ainda os socalcos e a rede de irrigação construída ao longo de centenas de anos, que transformou partes do vale rochoso em terrenos férteis. A praia pode ser o ponto de partida, mas há muito mais para observar quando se levanta a toalha.

A “pérola” escondida da Serra da Estrela

Loriga já não é propriamente um segredo. A praia é conhecida, procurada e reconhecida nacionalmente. Em 2026 voltou, inclusivamente, a ser distinguida no Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria Praias.

Mas há uma diferença entre conhecer a Praia Fluvial de Loriga e conhecer Loriga. Porque a verdadeira surpresa está em não ficar apenas na primeira zona onde toda a gente chega.

Seguir a água, subir um pouco, descobrir uma pequena queda de água entre as pedras e encontrar uma piscina natural onde quase não está ninguém é talvez a melhor forma de perceber o encanto deste lugar.

Na Serra da Estrela, onde as praias fluviais são uma das melhores alternativas aos dias quentes de verão, Loriga consegue juntar duas experiências no mesmo sítio: uma praia preparada para receber famílias e, poucos metros mais à frente, uma sucessão de pequenos recantos naturais que dão a sensação de ter descoberto um segredo. E é precisamente aí que está a sua magia.