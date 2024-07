Bandeira azul e Qualidade de Ouro: esta praia fluvial de água cristalina é um pequeno paraíso na Terra

No Centro do país encontrámos um paraíso de água cristalina, onde a tranquilidade impera e a beleza natural é rainha. Falamos da praia fluvial do Vimieiro, localizada em São Pedro de Alva, no concelho de Penacova.

É no rio Alva que está a praia fluvial do Vimieiro, dona de uma beleza única que lhe valeu o prémio de "Praia Fluvial do Ano" em 2023. Com bandeira azul e integrando a lista de praias com "Qualidade de Ouro", este paraíso na terra destaca-se pela sua água limpa e convidativa - ainda que um pouco fria -, perfeita para mergulhos refrescantes.

O local é extremamente bem cuidado, ideal para todos, incluindo famílias e crianças. O verde da natureza domina o local, prometendo um ambiente tranquilo para um dia sossegado e relaxante.

A estrutura da praia é excelente, oferecendo tudo o que é necessário para um dia perfeito: um restaurante e um bar que servem refeições e lanches deliciosos, mesas para piqueniques e trilhos para os amantes da natureza.

Percorra a galeria que preparamos para si e confira como este é o local perfeito para relaxar e desfrutar de um dia de lazer.