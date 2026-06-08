Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

Este é mais um refúgio no coração alentejano que convence qualquer português de que a praia não se faz só de mar. Falamos da praia fluvial de Albergaria dos Fusos, situada junto à albufeira da barragem com o mesmo nome, perto de Vila Ruiva, concelho de Cuba. Nós estivemos lá e recomendamos.

O areal é limpo, composto de areia branca e extenso. Ao longo da margem, há palhotas gratuitas que ajudam a criar zonas de sombra, mas estamos no Alentejo e podemos estender a toalha à sombra de uma azinheira, como ordena a letra cantada por Zeca Afonso.

Com o vagar característico das albufeiras alentejana, os mais ativos não são esquecidos neste espaço: há campos para jogar futebol, andebol ou voleibol de praia.

E comer no Boleta, o restaurante que dá apoio a este paraíso é uma obrigação. Tem boa comida e uma esplanada agradável para uma refeição com vista para a água. Os preços são ligeiramente superiores ao que seria habitual encontrar na região, mas a localização mais isolada e o facto de ser a única opção nas imediações ajudam a explicar essa diferença.

A infraestrutura de apoio aos visitantes está também bem cuidada. As instalações sanitárias encontravam-se muito limpas durante a nossa visita e existe ainda um duche exterior, útil tanto para tomar um banho rápido como simplesmente para retirar a areia dos pés antes de regressar ao carro.

Outro dos pontos fortes deste espaço é a acessibilidade. A praia dispõe de uma cadeira de apoio para pessoas com mobilidade reduzida, facilitando o acesso à zona balnear. O estacionamento é igualmente uma mais-valia, com bastante espaço disponível para automóveis e também para autocaravanas, permitindo uma visita tranquila mesmo nos dias de maior afluência.

Inserida no projeto do Ecopark do Alentejo Central, esta praia fluvial faz parte de uma aposta mais ampla na valorização da região. Com Bandeira Azul, esta praia é um dos segredos do Alentejo que nós teimamos em revelar.

Percorra as imagens para ver como foi o nosso dia nesta praia.

Como chegar à praia fluvial de Albergaria dos Fusos com o Google Maps