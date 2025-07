Casal de influencers delira com esta praia escondida no Alentejo. E não é para menos

Podia ser as Maldivas, mas fica no Algarve e é super simples chegar a este paraíso

Um casal de influencers está a dar que falar nas redes sociais depois de partilhar um verdadeiro tesouro escondido no coração do Alentejo: a Praia da Albufeira da Tapada Grande, em plena Mina de São Domingos, no concelho de Mértola.

Com águas calmas e douradas, esta praia fluvial destaca-se não só pela beleza natural, mas também pela sua história e qualidade. A zona está equipada com diversas infraestruturas de lazer: parque de merendas, espaço infantil, anfiteatro ao ar livre e todas as condições para uma experiência balnear segura e confortável.

Desde 2012, ostenta com orgulho a Bandeira Azul, símbolo de qualidade ambiental e segurança, de acordo com a Câmara Municipal de Mértola. Está ainda integrada no programa "Praia Acessível - Praia para Todos!", com acessos adaptados, estacionamento reservado e até cadeira anfíbia para pessoas com mobilidade reduzida.

No vídeo partilhado no Instagram do casal @vensouficasblog, os criadores de conteúdo descrevem este recanto como “um pequeno paraíso escondido” que há sete anos lidera a lista de melhores praias interiores da Europa e a verdade é que, com tanto para oferecer, motivos não faltam para o visitar.

Para quem planeia umas férias pelo sul do país, este cantinho alentejano pode ser o próximo destino de sonho.