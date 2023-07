Um dos mais bonitos paraísos do Alqueva tem bandeira azul e prova que fazer praia em água doce vale muito a pena

Fomos à Praia Fluvial Azenhas d'El Rei, inaugurada no ano passado, e que recebeu desde o primeiro dia bandeira azul. Fica no concelho do Alandroal, a cerca de cinco quilómetros da aldeia de Montes Juntos e é um pequeno oásis para quem precisa de escapar ao calor alentejano.

O acesso é fácil e quando chegamos aos parques de estacionamento sentimos rapidamente que Espanha está logo ali. Para os mais distraídos com a geografia, os telemóveis rapidamente denunciam a proximidade de ´nuestros hermanos’, já que o mais certo é ficarem com hora e rede espanhola.

O acesso ao areal de areia fina faz-se através de passadiços de madeira confortáveis e de fácil circulação (é uma excelente opção para quem leva carrinhos de bebé ou para pessoas com mobilidade reduzida). Como em qualquer praia, resta escolher o lugar que mais agrada, com a vantagem de que aqui podemos optar por estender a toalha no relvado ao lado do areal.

De resto, tem tudo o que precisamos para passar o dia: vigilância, um bom restaurante para almoçar ou tomar café na esplanada, atividades como gaivotas com escorregas, pranchas de padel ou passeios de barco, zona de sombras, posto de socorro e vigilância, acesso à água para pessoas com mobilidade condicionada, casas de banho, duches e parque de merendas.

A autarquia vai disponibilizar transporte gratuito para a praia todos os sábados do mês de agosto. De acordo com o jornal ‘O Digital’, o transporte vai contar com duas rotas.

Percorra a galeria acima pra ver as imagens ou veja o vídeo abaixo.