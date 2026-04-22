Parece Bali, mas este paraíso tropical para passar o dia é português

Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país

Com a chegada dos dias quentes, há um espaço em Portugal que promete transportar qualquer pessoa diretamente para um cenário digno de Bali, sem sair do país. O Bamboo & Coconut, situado em Amares, no distrito de Braga, junto ao rio Cávado, volta a abrir portas durante a época de verão (está anunciado para junho) e é já um dos locais mais apetecíveis para aproveitar o bom tempo.

Horários e regras do espaço

A funcionar apenas nos meses mais quentes, o espaço está aberto todos os dias, entre as 10h00 e as 02h00, convidando tanto a tardes relaxadas como a finais de dia animados. A esplanada, mesmo à beira-rio, é um dos grandes destaques, ideal para descontrair ao som da natureza, ou da música, nos dias mais movimentados.

À chegada, o cenário faz lembrar um verdadeiro postal tropical: estruturas em bambu, madeiras claras, almofadões em tecidos naturais, detalhes em azul e lanternas suspensas criam um ambiente cuidado e fotogénico. Ao fundo, o rio corre livremente. Apesar de não existir vigilância, há quem aproveite para dar mergulhos, sempre por conta e risco.

A entrada não exige reserva. Basta aparecer a partir das 10h00 e adquirir o bilhete, que pode custar 5 ou 10 euros, sendo este valor totalmente descontado no consumo. A entrada é paga a partir dos 10 anos. O espaço é pet friendly, desde que os animais circulem com trela. Para além disso, não são permitidos piqueniques, incluindo bolos de aniversário.

Gastronomia e preços

Na carta, os preços médios variam entre os 15 e os 30 euros por pessoa. A oferta aposta em opções leves e de verão, como saladas, tábuas para partilhar, pizzas, sandes, baos e doces como panquecas e waffles. Não faltam também cocktails tropicais para acompanhar. Para grupos a partir de quatro pessoas que queiram garantir lugar, existem menus fechados entre 20 e 50 euros por pessoa, com refeições completas. Há ainda uma opção de pequeno-almoço reforçado por 20 euros, ideal para começar o dia de forma tranquila.

Atividades e experiências

Mesmo sem marcação obrigatória, chegar cedo é aconselhado, sobretudo aos fins de semana. É nessa altura que o espaço ganha outra energia, com DJ sets ao vivo durante a tarde. O momento alto acontece ao pôr do sol, quando o céu se enche de tons quentes e o ambiente se torna ainda mais especial.

Para além disso, o espaço conta com uma zona de baloiços para os mais novos e recebe regularmente atividades como aulas de ioga, pilates e eventos com música ao vivo.

O que diz quem já lá foi

As avaliações dos visitantes reforçam o encanto do local. “Adorei a experiência na Quinta Lago dos Cisnes em Amares. O espaço é super bonito, cheio de lagos, jardins e natureza, ótimo para passear, relaxar e estar com a família ou amigos. A comida no restaurante também surpreendeu, muito saborosa e bem servida. Além disso, o local tem uma vista incrível sobre o rio e ainda dá para aproveitar a praia fluvial, que torna o passeio ainda mais completo. Sem dúvida um sítio onde quero voltar em breve.”

Também há quem descreva a experiência como inesquecível: “A visitar desde os EUA para a receção de casamento de um primo. Este local é irreal. Paisagem incrível, o espaço era impressionante, o serviço foi magnífico. Acho que nunca estive num local de casamento mais mágico na minha vida. 10/10.”

E ainda quem destaque a envolvência natural e o cuidado do espaço: “Um parque belíssimo, singular e meticulosamente cuidado, perfeito para relaxar num ambiente tranquilo e verdejante. Os caminhos, a vegetação exuberante e os recantos isolados, adornados com bambus e coqueiros, criam uma atmosfera exótica e relaxante. Ideal para passear, relaxar ou passar um dia ao ar livre com a família.”

Um verdadeiro refúgio de verão, com ambiente descontraído, natureza e boa comida, perfeito para quem procura escapar à rotina sem sair de Portugal.